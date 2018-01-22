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ВЭБ рассматривает проекты на 365 млрд рублей

Внешэкономбанк (ВЭБ) рассматривает возможность участия в 30 проектах общей стоимостью 365 млрд руб., говорится в сообщении банка развития по итогам заседания наблюдательного совета, председателем которого является премьер-министр Дмитрий Медведев.

«В настоящее время на стадиях предварительной и комплексной экспертизы в ВЭБе находится еще три десятка проектов объемом 365 млрд руб.», - говорится в сообщении.

Это крупнейшие инфраструктурные объекты, высокотехнологичные производства новой экономики, указывают в госкорпорации.

Сейчас общая инвестиционная стоимость проектов, которым предоставляет финансирование ВЭБ, составляет более 4,5 трлн руб., фактическое участие банка развития в них превышает 1,8 трлн руб.

В 2017 г. ВЭБ предоставил кредитов на 188 млрд руб., что почти вдвое выше уровня 2016 г. Более 98 млрд руб. из них направлены на развитие стратегических отраслей.