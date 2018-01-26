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Путин внес в Думу законопроект о повышении МРОТа до прожиточного минимума с 1 мая

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 г. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Сейчас МРОТ составляет 9489 руб., это около 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения. Согласно законопроекту с 1 мая этого года МРОТ будет доведен до 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 г. (11 163 руб.).

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 г. в сумме 11 163 руб. в месяц», – следует из внесенной Путиным поправки.

МРОТ будет ежегодно устанавливаться на уровне прожиточного минимума за II квартал предыдущего года.

Законопроект затронет 1,6 млн работников бюджетной сферы и 1,4 млн сотрудников реального сектора экономики. По данным Минтруда, на повышение МРОТа потребуется около 40 млрд руб. – 7,5 млрд руб. из федеральной казны и 31,8 млрд руб. из региональных и муниципальных бюджетов. Дополнительные затраты бизнеса при этом оцениваются в 22,7 млрд руб.

Изначально уравнять МРОТ с прожиточным минимумом правительство планировало с 1 января 2019 г. Однако в связи с улучшением экономической ситуации в стране этот процесс было решено ускорить, объяснял Путин.