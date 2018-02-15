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ВЭБ рассчитывает завершить 2018 год с прибылью

Внешэкономбанк (ВЭБ) ожидает по итогам 2018 г. получить несколько миллиардов рублей прибыли по РСБУ, сообщил журналистам председатель госкорпорации Сергей Горьков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«У нас несколько миллиардов рублей прибыли заложено в бизнес-плане. Главная наша задача - показывать безубыточность», - сказал Горьков.

В 2017 г. ВЭБ ожидает убыток по РСБУ, в том числе из-за создания резервов по украинскому Проминвестбанку, отметил Горьков. В то же время результаты прошлого года будут значительно лучше по сравнению с заложенными в плане 305 млрд руб. убытка.

В интервью «Ведомостям» в конце декабря Горьков говорил, что убыток ВЭБа по итогам 2017 г. будет «в районе» 100 млрд руб.

За девять месяцев 2017 г. по МСФО чистый убыток ВЭБа составил 110,4 млрд руб. 2016 г. госкорпорация завершила убытком в 111,9 млрд руб., в 2015 г. банк развития получил 14,94 млрд руб. прибыли.