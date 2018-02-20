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Правительство распределило между банками 600 млрд рублей на ипотеку под 6%

Правительство распределило лимиты по программе льготной ипотеки для семей с детьми на 600 млрд руб. Основную долю кредитов под 6% годовых выдадут Сбербанк (171,2 млрд руб.), ВТБ (106,7 млрд руб.) и «Абсолют банк» (46,6 млрд руб.).

Средства распределены между банками и Агентством ипотечного и жилищного кредитования (АИЖК) пропорционально поданным заявкам, говорится в сообщении Минфина.

Заявки на участие в программе субсидирования ипотеки для семей с детьми подали АИЖК и 46 кредитных организаций, в том числе 21 региональный банк. Все они одобрены, указывает Минфин. Об участии в программе помимо названных банков ранее заявляли «Российский капитал», «Левобережный», Совкомбанк, «Зенит» и ТКБ.

Правительственная программа субсидирования ипотеки для семей с несколькими детьми на 600 млрд руб. стартовала в 2018 г. по поручению президента Владимира Путина.

Ипотечная ставка в 6% годовых на строящееся или готовое жилье на первичном рынке (а также для рефинансирования) действует для семей, у которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родится второй и третий ребенок. Льготная ставка действует три года при рождении второго ребенка и пять лет – в случае рождения третьего. После завершения льготного периода процент не должен превышать размер ключевой ставки ЦБ на дату выдачи кредита плюс 2 п. п. Ставки действуют при наличии личного и имущественного страхования, минимальный первоначальный взнос – 20%, максимальный размер кредита – 8 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 3 млн руб. – для остальных регионов.