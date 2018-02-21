Венесуэла объявила первые итоги продажи национальной криптовалюты

Стиль жизни

Новости

Российские лыжники завоевали серебро в командном спринте на Олимпиаде

Лыжники Денис Спицов и Александр Большунов заняли второе место в командном спринте, завоевав серебряные медали на Олимпиаде в Пхенчхане.

Победу одержала команда Норвегии, третье место заняла Франция.

В результате лыжники принесли российской олимпийской команде 13-ю медаль на Олимпиаде-2018. На данный момент в копилке России - четыре серебряных и девять бронзовых медалей.

Российские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Южной Корее под нейтральным флагом согласно предписанию Международного олимпийского комитета в связи с допинговым скандалом.

Зимняя Олимпиада в Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля.