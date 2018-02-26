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Медведев рассказал о проблемах рынка труда на Северном Кавказе

В регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) подготовка трудовых кадров недостаточно ориентирована на потребности экономики, а половина выпускников образовательных учреждений не устраиваются по специальности, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на проходящем в Чечне заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

«Система подготовки кадров в округе недостаточно сориентирована на реальные потребности экономики», - констатировал Медведев (цитаты по «Интерфаксу»). Кроме того, в округе трудоустраиваются по специальности лишь половина выпускников учреждений среднего и высшего образования, в то время как в России этот показатель составляет три четверти, указал премьер.

«Хотя и цифры по стране нас тоже не могут устраивать, потому что с этим есть такая государственная проблема трудоустройства выпускников», - констатировал Медведев.

Сложная ситуация на рынке труда в СКФО сложилась в связи с недостатком рабочих мест по сравнению с числом потенциальных работников, объяснил премьер.

Еще одной проблемой региона является значительное количество неофициальной занятости, особенно в сфере туризма, сельского хозяйства и услуг, отметил Медведев. Часто это связано с семейной структурой бизнеса, когда не все родственники устраиваются на работу официально, заметил председатель правительства.