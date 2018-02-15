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Медведев видит будущее страны не в гаджетах, а в инфраструктуре

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что будущее России не в гаджетах и цифровизации, а в развитии инфраструктуры. При этом сфера цифровых технологий, телекоммуникаций также важна, передает «РИА «Новости».

«Каждый из нас может взять в руку сейчас телефон и поговорить с Хабаровском или с Владивостоком, но этого мало», - отметил Медведев. Людям «необходимо перемещаться, ездить по дорогам, по железным дорогам, летать самолетами», сказал он в ходе круглого стола на Российском инвестфоруме в Сочи.

Цифровой мир не может заменить реальный, а «реальный мир — это инфраструктура для нашей страны», сказал он.

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