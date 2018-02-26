Минтруд пообещал повысить пособие по безработице
Министерство труда и соцзащиты разрабатывает законопроект об увеличении пособия по безработице, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.
Ведомство готовит поправки в закон «О занятости населения» в части уточнения условий и сроков выплаты пособия по безработице.
Как отмечают в министерстве, законопроект «позволит повысить минимальную и максимальную величины пособия по безработице», которые ежегодно устанавливаются правительством. Также поправки упростят условия признания гражданина безработным.
Сейчас минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 руб., максимальный — 4900 руб. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2018 г. составляет 9489 руб. С 1 мая МРОТ будет доведен до величины прожиточного минимума — 11 163 руб.
Ранее председатель Счетной Палаты Татьяна Голикова в интервью «Российской газете» заявила, что сложный порядок получения пособия и его небольшой размер приводят к тому, что регистрируемая в стране безработица оказывается значительно меньше реальной — фиксируется лишь каждый пятый безработный (0,8 млн из 4 млн человек).