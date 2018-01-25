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Минтруд оценил дополнительные расходы бюджета на повышение МРОТ

Из-за повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) потребуется дополнительно около 40 млрд руб. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, его цитирует пресс-служба ведомства. При этом 7,5 млрд руб. - из федерального бюджета, а из региональных и муниципальных - 31,8 млрд руб.

МРОТ повысят с 1 мая 2018 г. до прожиточного минимума трудоспособного населения, он составит 11 163 руб. Сейчас МРОТ – 9489 руб., это около 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 г.

В конце декабря прошлого года Путин подписал закон о поэтапном повышении МРОТ. Сначала предполагалось, что МРОТ повысят до прожиточного минимума с января 2019 г. Однако потом Путин предложил сделать это раньше. Решение затронет 4 млн человек, отмечал он. То, что столько людей получают зарплату ниже прожиточного минимума, несправедливо и искривляет рынок труда, отмечал российский президент.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что экономическая ситуация позволяет без какого-либо ущерба довести МРОТ до прожиточного минимума. «Позитивные события [в экономике], имеющиеся ресурсы позволяют сделать это даже раньше того, что было запланировано», - говорил Песков.