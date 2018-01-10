Путин решил уравнять МРОТ и прожиточный минимум на полгода раньше

В конце декабря прошлого года Путин подписал закон о поэтапном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума

Михаил Метцель / ТАСС

Минимальный размер оплаты труда в России будет доведен до прожиточного минимума с 1 мая 2018 г. — на полгода раньше, чем ранее планировали власти. Об этом во время визита на Тверской вагоностроительный завод объявил президент Владимир Путин.

МРОТ сейчас составляет около 9500 руб., прожиточный минимум — более 11 000 руб., напомнил Путин. «Сколько себя помню, всегда говорили о необходимости уравнять МРОТ и прожиточный минимум», — сказал Путин, отвечая на вопрос рабочего о возможном увеличении минимального размера оплаты труда. Проблема всегда была в нехватке бюджетных средств, пояснил президент: решение затронет 4 млн человек, и не только тех, кто получает минимальную оплату труда, но и получателей пособий по беременности и родам, а также временной нетрудоспособности. То, что 4 млн человек получают зарплаты ниже прожиточного минимума, — несправедливо и искривляет рынок труда, отметил Путин.

В конце декабря прошлого года Путин подписал закон о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума. Согласно документу, с 1 января 2018 г. МРОТ увеличивается до 9489 руб. в месяц, а с начала 2019 г. МРОТ всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за II квартал года.

Ранее на встрече с президентом председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков призвал ускорить доведение МРОТ до 100% от прожиточного минимума. Путин напомнил, что пообещал Шмакову рассмотреть это предложение, исходя из показателей российской экономики.

«Вчера я встречался с министром финансов. Экономика России на подъеме. У нас есть возможность с мая уравнять МРОТ и прожиточный минимум», — сказал Путин рабочим. Новая величина МРОТ будет постоянно индексироваться и после уравнивания никогда не должна будет опускаться ниже прожиточного уровня, отметил президент. Он также добавил, что решение не ударит по индивидуальным предпринимателям, которые прежде рассчитывали отчисления в страховые фонды, исходя из величины МРОТ: «Теперь для них сделана отсечка».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое определяет величину прожиточного минимума в России за II квартал на душу населения в размере 10 329 руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 11 163 руб., пенсионеров – 8506 руб., детей – 10 160 руб. Суммарные расходы в бюджетной сфере на повышение МРОТа составят 26,2 млрд руб. в 2018 г., в 2019 г. – 43,9 млрд руб., говорила замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин 9 января рассказал «Российской газете», что величина прожиточного минимума в перспективе может начать высчитываться исходя из медианного среднедушевого дохода, а не из стоимости потребительской корзины. По его данным, нынешний прожиточный минимум в России составляет примерно 43% от медианного среднедушевого дохода.