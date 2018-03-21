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Правительство подготовит поправки для индексации пенсий выше инфляции

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Правительство России пропишет в проекте бюджета на 2019-2021 гг. ежегодную индексацию страховых пенсий по старости на уровень выше инфляции, сообщил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«Мы сейчас очень активно готовим предложения по всем направлениям, которые касаются в том числе Пенсионного фонда. Вы знаете, что поставлена задача выйти на индексацию пенсий выше инфляции», - сказал Топилин (цитата по «Интерфаксу»).

Начало такой опережающей индексации уже положено, отметил министр: с 1 января 2018 г. пенсии были проиндексированы на 3,7% (изначально прогнозируемый уровень инфляции) при 2,5% фактической инфляции за 2017 г. Дальнейшее увеличение пенсий выше инфляции будет обеспечено поправками в бюджет на 2019-2021 гг., указал Топилин.

Начать повышение пенсий темпами, превышающими инфляцию, поручил по итогам послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

В 2017 г. с 1 февраля страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров были проиндексированы на уровень фактической прошлогодней инфляции в 5,4% и доиндексированы с 1 апреля на 0,38%.

В 2016 г. пенсии были повышены лишь на 4% при фактической инфляции за 2015 г. в 12,9%. Правительство решило компенсировать это единовременной выплатой пенсионерам 5000 руб. в январе 2017 г. Индексация пенсий с 2016 г. осуществляется только для неработающих пенсионеров.

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Sports.ru назвал самых высокооплачиваемых футболистов в российском чемпионате

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Издание Sports.ru подготовило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в российской премьер-лиге – всего в нем 68 человек. В списке фигурирует годовая зарплата спортсменов.

Самый высокооплачиваемый футболист – это аргентинец Леандро Паредес, который сейчас играет за «Зенит». Его доход – 5 млн евро. До этого он несколько лет играл в итальянских клубах. В Италии его зарплата была в восемь раз меньше, указывает издание. Следом идут хорватец Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5 млн евро и серб Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1 млн евро. На четвертом и пятом местах с одинаковым доходом в 3,8 млн евро – португалец Мануэл Фернандеш («Локомотив») и нидерландец Куинси Промес («Спартак»). Самый высокооплачиваемый российский игрок – это Артем Дзюба, он играет за «Арсенал» и его годовая зарплата составляет 3,6 млн евро, но в общем рейтинге он на шестом месте.

В прошлом году пятерка самых высокодоходных игроков российского футбола, по версии Sports.ru, была немного другой: испанец Хави Гарсия («Зенит») – 4,5 млн евро, хорватец Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5 млн евро, серб Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1 млн евро и одинаковый доход в 4 млн евро у камерунца Алекса Сонга («Рубин») и француза Янна Мвила («Рубин»). Больше всех среди россиян получал Игорь Денисов («Локомотив»), его зарплату издание оценило также в 4 млн евро.

Данные о зарплатах для рейтинга Sports.ru получает от руководителей клубов, спортивных директоров, тренеров, агентов и самих футболистов. Издание подчеркивает, что представленные цифры – это «гарантированный» доход спортсменов, который включает зарплату и бонус за подписание контракта с клубом. При этом не учитываются премиальные по результатам матчей. На чемпионате мира – 2018 сборная России традиционно попадет в топ-10 самых высокооплачиваемых сборных, указывает Sports.ru.

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Мэр Калининграда ушел в отставку

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Мэр Калининграда Александр Ярошук ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Его решение утвердил городской совет депутатов, сообщает ТАСС со ссылкой на советника мэра Викторию Кашинскую.

По ее словам, Ярошуку «поступило предложение о работе в интересах Калининграда и Калининградской области на федеральном уровне».

Заявление Ярошука об отставке одобрили 22 депутата, один выступил против. Конкурс на должность главы Калининграда назначили на апрель 2018 г.

В ноябре 2018 г. Ярошука избрали в третий раз мэром Калининграда по результатам конкурса, за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов горсовета.

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Бизнес
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Суд прекратил производство по иску «Системы» к «Роснефти» и «Башнефти»

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Арбитражный суд Москвы прекратил производство по встречному иску АФК «Система» к «Роснефти» и «Башнефти» о взыскании убытков на 330,45 млрд руб., сообщает «Интерфакс». Решение принято после отказа «Системы» от иска.

Об отказе от иска «Система» объявила 12 марта. На заседании суда в среду представитель компании подтвердил это решение. Представитель «Системы» в январе подал ходатайство о переносе слушания в связи с заключением мирового соглашения с «Роснефтью».

Судебное разбирательство «Роснефти» и «Башнефти» с АФК началось в мае 2017 г. Нефтяные компании потребовали у «Системы» и подконтрольной ей «Система-инвеста» 106,6 млрд руб. за причинение «Башнефти» убытков при реорганизации в 2013-2014 гг. Позже сумма иска увеличилась до 170,6 млрд руб. В декабре 2017 г. «Роснефть» подала также иск о возмещении 131,6 млрд руб. дивидендов. В конце года стороны пришли к мировому соглашению. Согласно договоренностям, АФК заплатила «Башнефти» 100 млрд руб.

Арбитражный суд Башкирии 19 марта удовлетворил также совместное заявление «Роснефти», «Башнефти», минземимущества Башкирии, АФК «Система» и АО «Система-инвест» о полной отмене обеспечительных мер - снятии ареста с активов АФК по искам к холдингу Владимира Евтушенкова. Под арестом из-за судебного разбирательства ранее оказались 52,09% акций ПАО «Детский мир», 90,5% АО «Агрохолдинг "Степь"», 71,87% акций МТС-банка.

Во вторник, 20 марта, Арбитражный суд Москвы прекратил также производство по иску АФК «Система» о взыскании с «Роснефти» и «Башнефти» более 330 млрд руб. в связи с отказом истца от заявленных требований.

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Политика
Новости

Британский посол отказался прийти в МИД на встречу по делу Скрипаля

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Посол Великобритании в России Лори Бристоу не будет участвовать во встрече Министерства иностранных дел (МИД) России с иностранными послами по поводу отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя посольства. «Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне», – добавил собеседник агентства.

Ранее МИД сообщил, что в среду, 21 марта, проведет встречу со всеми аккредитованными в России иностранными послами. На этой встрече российское ведомство планирует представить позицию Москвы в ситуации с отравлением Скрипаля и его дочери. В собрании также будут участвовать руководство и эксперты Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИДа.

Скрипаля и его дочь отравили в английском Солсбери 4 марта. Оба до сих пор находятся в реанимации. Великобритания обвинила в происшедшем Россию. По данным Соединенного Королевства, в отравлении было задействовано нервно-паралитическое вещество «Новичок». Москва обвинения отрицает.

В качестве ответных мер Великобритания объявила о приостановке двусторонних контактов с Россией и о высылке 23 российских дипломатов. В свою очередь Москва тоже решила выслать 23 британских дипломатов и закрыть консульство Соединенного королевства в Санкт-Петербурге.

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Менеджмент
Новости

Пенсионный фонд уволит более 9000 сотрудников

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Пенсионный фонд России (ПФР) к 2022 г. планирует сократить более 9000 своих сотрудников (примерно 8%) и в три раза уменьшить число территориальных отделений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы к расширенному заседанию правления ПФР.

Количество территориальных органов ПФР на конец 2017 г. оценивается в 1500. За период 2018-2022 гг. их должно остаться «менее 500», говорится в документах. По показателю «численность специалистов ПФР» также запланировано снижение – со 109 000 к концу прошлого года до «менее 100 000» за период 2018-2022 гг.

Такая оптимизация стала возможна благодаря цифровизации работы ПФР и запуску удобных для граждан электронных услуг, в частности электронного «личного кабинета», пояснили агентству в пресс-службе ПФР.

В феврале предправления ПФР Антон Дроздов сообщал о планах сократить 20% сотрудников, передавало его слова RNS. За последние несколько лет фонд уволил около 17% персонала. С 1 января 2017 г., когда администрирование страховых пенсионных взносов перешло в ведение Федеральной налоговой службы, численность сотрудников ПФР сократилась на 10%.

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Бизнес
Новости

Bloomberg нашел нового долларового миллиардера в России

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Ростовский бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди после продажи «Донского табака» японской корпорации Japan Tobacco пополнит список российских долларовых миллиардеров, сообщает Bloomberg.

Japan Tobacco 16 марта сообщила о покупке «Донского табака» примерно за 100 млрд руб. с учетом долга в 10 млрд руб., или за $1,76 млрд. Транзакция, которая, как ожидается, будет проведена в III квартале этого года, позволит Саввиди войти в рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. О том, что сделка может сделать Саввиди долларовым миллиардером, ранее писал российский Forbes.

Bloomberg отмечает, что о сделке Саввиди было объявлено через пять дней после инцидента на футбольном матче в Греции. Предприниматель, владеющий греческим клубом ПАОК, прервал игру команды с АЕК в Салониках. Незадолго до конца матча при счете 0:0 Саввиди выбежал на поле и набросился с обвинениями на арбитра, который не засчитал гол его команды. Бизнесмена от судьи отвели охранники. Впоследствии Саввиди принес извинения за поступок.

«Донской табак», входящий в группу «Агроком» Саввиди, - последний российский независимый производитель сигарет. Рынок давно поделен между транснациональными компаниями: кроме Japan Tobacco это Philip Morris и British American Tobacco. Приобретая «Донской табак», японская корпорация получит 6,7% российского рынка сигарет. Это одна из крупнейших сделок в истории российского табачного рынка.

«Агроком» также владеет одним из крупнейших в мире производителем пищевой упаковки «Атлантис-пак» и производителем колбас «Тавр». На развитии этих проектов группа намерена сконцентрироваться после закрытия сделки с Japan Tobacco. Гендиректор «Агрокома» Сергей Сапотницкий подчеркивал, что решение о продаже «Донского табака» – взвешенное и продуманное: с учетом обстоятельств, сложившихся на рынке – падения продаж, ужесточения регулирования и акцизной политики, роста теневой составляющей – стало очевидно, что возможности для развития предприятия год от года сокращаются.

Продажи сигарет в России падают последние восемь лет, как и их легальное производство. Рынок нелегальной продукции, напротив, растет: в 2017 г. в два раза, по данным Nielsen. Государство продолжает ужесточать регулирование рынка: закрытая выкладка в магазинах, запрет на рекламу и курение в общественных местах. Кроме того, чиновники не первый год грозят ввести обезличенную упаковку.

Знакомый Саввиди говорил «Ведомостям», что предприниматель давно собирался продать компанию – он понимал, что своими силами уже не сможет развивать этот бизнес.

С 2012 г. Саввиди активно инвестировал в Грецию. Там он приобрел футбольный клуб PAOK, производителя сигарет SEKAP (компания вошла в сделку с Japan Tobacco), контроль в производителе минеральной воды Souroti и вместе с пулом инвесторов вложился в порт Салоники. Тогда же российский бизнесмен получил гражданство Греции.

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Бизнес
Новости

Совет директоров «Газпрома» одобрил привлечение кредитов до 4 млрд евро

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Совет директоров «Газпрома» одобрил привлечение в 2018 г. двусторонних и клубных кредитов на сумму до 4 млрд евро, сообщает компания. В решении совета директоров говорится, что привлечение кредитов на общую сумму, не превышающую в совокупности 4 млрд евро, не требует согласования при соблюдении следующих условий: процентная ставка не более EURIBOR+2,5% годовых, единовременная комиссия – не более 1,5% от суммы кредита, со сроком привлечения не более 5 лет.

В этом году у «Газпрома» рекордная программа заимствований – 417 млрд евро, пишет «Интерфакс». С начала года компания разместила облигации в рублях, евро и швейцарских франках – всего примерно на 127 млрд руб.

С учетом одобренных 4 млрд евро компания почти полностью выбирает лимит заимствований до конца года (по текущим курсам сумма сделанных и одобренных займов складывается на уровне 410 млрд руб.).

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям

Бизнес
Новости

«Лаборатория Касперского» откроет первый «центр прозрачности» в Европе

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Разработчик программного обеспечения «Лаборатория Касперского», чья штаб-квартира расположена в Москве, до конца года планирует открыть «первый центр прозрачности» в Европе, следует из сообщения компании. «Сейчас мы завершаем работу над планом открытия в этом году первого центра прозрачности, который будет расположен в Европе», - говорится в сообщении. По мнению «Лаборатории Касперского», шаг продемонстрирует открытость компании и то, насколько принципиальное значение для нее имеет надежность продуктов, а также «гарантии отсутствия внешнего вмешательства в них».

О какой именно европейской стране идет речь, «Лаборатория Касперского» не уточнила. Агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы компании сообщает, что компания планирует открыть собственный центр обработки данных в Швейцарии. По данным агентства, решение компании обусловлено стремлением снять напряженность в отношениях с правительствами некоторых западных стран, полагающими, что Россия использует антивирусное программное обеспечение «Лаборатории Касперского» для шпионажа за ее пользователями.

Один из собеседников агентства, знакомый с планами компании, отметил, что «триггером» для создания швейцарского центра обработки данных стали обвинения США в адрес «Лаборатории Касперского». В то же время, по его словам, это не единственная причина. «Мир меняется», - рассуждает он, замечая, что сейчас на первый план выходят «балканизация и протекционизм».

В новом центре будет проводиться независимый анализ исходного кода и обновлений программного обеспечения, сообщила «Лаборатория Касперского». Позже компания обещает открыть еще несколько подобных центров в Северной Америке и Азии, говорится в сообщении. Близкий к компании источник заявил агентству, что новый проект - «не просто PR-трюк», а компания действительно меняет свою инфраструктуру.

Летом 2017 г. власти США обвинили «Лабораторию Касперского» в шпионаже и связях с российскими спецслужбами. В сентябре 2017 г. министерство внутренней безопасности США запретило госучреждениям устанавливать и использовать софт российской компании, беспокоясь, что она «может быть связана с организованным другим государством кибершпионажем». Компания решительно опровергала причастность к шпионажу, пообещала открыть «центры прозрачности» в разных регионах, чтобы развеять подозрения в свой адрес, и пытается оспорить запрет американских властей.

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