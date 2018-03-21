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Правительство подготовит поправки для индексации пенсий выше инфляции

Правительство России пропишет в проекте бюджета на 2019-2021 гг. ежегодную индексацию страховых пенсий по старости на уровень выше инфляции, сообщил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«Мы сейчас очень активно готовим предложения по всем направлениям, которые касаются в том числе Пенсионного фонда. Вы знаете, что поставлена задача выйти на индексацию пенсий выше инфляции», - сказал Топилин (цитата по «Интерфаксу»).

Начало такой опережающей индексации уже положено, отметил министр: с 1 января 2018 г. пенсии были проиндексированы на 3,7% (изначально прогнозируемый уровень инфляции) при 2,5% фактической инфляции за 2017 г. Дальнейшее увеличение пенсий выше инфляции будет обеспечено поправками в бюджет на 2019-2021 гг., указал Топилин.

Начать повышение пенсий темпами, превышающими инфляцию, поручил по итогам послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

В 2017 г. с 1 февраля страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров были проиндексированы на уровень фактической прошлогодней инфляции в 5,4% и доиндексированы с 1 апреля на 0,38%.

В 2016 г. пенсии были повышены лишь на 4% при фактической инфляции за 2015 г. в 12,9%. Правительство решило компенсировать это единовременной выплатой пенсионерам 5000 руб. в январе 2017 г. Индексация пенсий с 2016 г. осуществляется только для неработающих пенсионеров.