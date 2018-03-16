В России стало меньше работников

Количество безработных сократилось еще сильнее, чем количество официально занятых Евгений Егоров / для Ведомостей

В 2017 г. на российском рынке труда появились первые признаки дефицита кадров, пишут аналитики РАНХиГС в экономическом мониторинге. Численность рабочей силы в стране сократилась на 500 000 человек — до 76,3 млн. В последние 10 лет она оставалась относительно стабильной или даже росла, хотя трудоспособное население — мужчины в возрасте 16-59 лет и женщины в возрасте 16-54 года — сокращалось с 2006 г.

Дело в том, что многие молодые пенсионеры, формально вышедшие из трудоспособного возраста, продолжали работать, пишут аналитики РАНХиГС, а теперь стали покидать рынок труда — вероятно, сказался отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам.

Пенсионеры продолжают активно работать, как и прежде, спорит замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников — просто трудоспособное население сократилось уже так сильно, что это стало сказываться на рынке.

Количество безработных сократилось еще сильнее, чем количество официально занятых. В итоге безработица снизилась до 5,2% — повторение минимума в истории современной России, впервые достигнутого в 2014 г. По данным только государственных служб занятости, количество вакансий на сотню зарегистрированных безработных в прошлом году выросло со 116 до 146. А в январе безработица, очищенная от сезонности, опустилась ниже естественного уровня — до исторического минимума в 4,95%, пишут аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды» (может не отражать официальную позицию регулятора).

Количество занятых сократилось преимущественно за счет неформального сектора, который до этого рос на протяжении пяти лет, отмечается в мониторинге РАНХиГС. По итогам 9 месяцев 2017 г. он сократился на 0,5 п. п. в годовом выражении.

Вероятно, в России достигнута полная занятость, а безработица близка к естественной норме, полагают аналитики РАНХиГС — то есть связана не с колебаниями спроса на труд, а с несовершенством рынка труда: например, издержками смены места работы, недостатком информации о вакансиях. В дальнейшем компании будут все острее ощущать нехватку работников, считают они. По «весьма оптимистичным» прогнозам, в 2030 г. количество работников в стране сократится на 7 млн, говорит Капелюшников.

А может быть, уже ощутили и потому стали больше платить своим работникам: в IV квартале 2017 г. рост реальных зарплат в годовом выражении ускорился до 5,9%, а по итогам года составил 3,5%. Реальные зарплаты в прошлом году росли быстрее производительности труда, пишут аналитики ЦБ. Компании также стали активнее эксплуатировать свой персонал: среднегодовое количество часов работы в 2017 г. достигло восьмилетнего максимума.

Работодатели могут взвинчивать зарплаты, чтобы удержать и привлечь кадры в условиях недостатка на рынке свободных рук, а это может спровоцировать рост цен, опасаются аналитики ЦБ. Хотя низкая инфляция и умеренный спрос на продукцию должны замедлить темпы индексации зарплат в частном секторе, рост работников может заставить компании жертвовать прибылью, чтобы увеличивать зарплаты. Госсектору в этом году также предстоит завершить увеличение зарплат согласно «майским указам» президента Владимира Путина и увеличить зарплаты не вошедшим в указы бюджетникам.

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