Доходы россиян падают четыре года подряд

Но экономить, как раньше, население уже не может

Валерий Шарифулин/ТАСС

Реальные доходы россиян в 2017 г. сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим годом, сообщил Росстат. Это был четвертый год падения: в 2014-2016 гг. доходы населения падали на 0,7%, 3,2% и 5,8% к предыдущему году соответственно. Доходы снижаются на фоне роста реальных зарплат — на 3,4% в годовом выражении.

При этом люди стали меньше сберегать: по последней оценке Росстата, в III квартале на сбережения они направили всего 5% своих доходов — против 8,2% годом ранее, оба предыдущих квартала доля сберегаемых доходов заметно отставала от прошлогодней. На снижение нормы сбережений обращали внимание аналитики ЦБ в декабрьском бюллетене «О чем говорят тренды» (может не отражать официальную позицию регулятора). Россияне стали больше доходов направлять на покупку товаров и оплату услуг, в том числе по банковским картам за рубежом, а также на оплату обязательных платежей и взносов, писали они. Экономисты еще осенью обратили внимание на рост потребительского спроса и оборота розницы; а по итогам года розничный товарооборот вырос на 1,2% к уровню 2016 г. (когда он сократился на 4,6%). С августа по декабрь доля граждан, у которых есть личные или семейные сбережения, упала с 39 до 31%, а тех, у кого нет вообще никаких сбережений, выросла с 59% до 67%, свидетельствуют результаты опроса «инФОМ».

Россияне меньше сберегают, поскольку начинают «проедать» накопленное ранее, замечал главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Снижение склонности к сбережениям при снижающихся доходах — это индикатор того, что «есть уже не на что», люди поддерживают хотя бы оплату базовых потребностей, полагает директор аналитического департамента «Локо-инвест» Кирилл Тремасов. «Хотя многие, конечно, проедают сбережения для поддержания более-менее привычного уровня жизни», — добавляет он.

Население активнее потребляет не только за счет меньшей экономии, но и в долг: прошлый год ознаменовался восстановлением розничного кредитования. Причем за январь-ноябрь 2017 г. россияне заняли у банков больше, чем откладывали денег на депозитах. Кредиты играют все большую роль в бюджетах российских семей, отмечалось в октябрьском «Мониторинге экономической ситуации в России» РАНХиГС. При этом потребительские кредиты активнее всего брали жители бедных регионов, периферийных территорий, а также наиболее бедные страты населения, замечала директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич — так они компенсируют падающие доходы. Ускоренный рост долговой нагрузки в регионах с высоким уровнем бедности подтверждали и данные FR Group.

Перспективы роста доходов на будущий год ухудшаются, и риски, что не очень обеспеченные люди не смогут обслуживать кредиты, нарастают, предупреждала главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. В ноябре зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что регулятор думает об ограничении рисков банковского кредитования граждан (цитата по «Интерфаксу»). ЦБ немного упустил инициативу с точки зрения быстрого роста необеспеченного кредитования населения, нужно ускоренно реагировать на этот процесс, говорил в интервью «Газете.ру» министр экономического развития Максим Орешкин. Необеспеченные кредиты, с его точки зрения, растут слишком быстро, с опережением роста зарплат, а значит, «эта история неустойчива».