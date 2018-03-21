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Топилин поручил составить социальные портреты бедных семей

Министр труда Максим Топилин поручил Пенсионному фонду России (ПФР) составить социальные портреты семей с низким доходом. Цель – помочь им выбраться из подобной ситуации, сообщает «РИА Новости».

По словам Топилина, необходимо вести работу с каждой семьей для выявления причин и поднятия уровня доходов до «нормального» уровня. «Давайте себе поставим эту задачу. Мы должны иметь портрет с тем, чтобы помочь людям выбраться из этой ситуации», – сказал министр труда.

Портрет семей с низким доходом будет составлен при помощи единой государственной информационной системы соцобеспечения (ЕГИССО). Она начнет работать в тестовом режиме в 2018 г. В этой системе будут находиться полные сведения обо всех мерах социального обеспечения и поддержки, а также о гарантиях, выплатах, компенсациях.

Ранее стало известно, что ПФР будет с 2018 г. рассчитывать пенсии при помощи искусственного интеллекта. Кроме того, фонд сократит 9000 сотрудников в течение четырех лет.

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