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Реальные доходы россиян в феврале выросли впервые с января 2017 года

Реальные располагаемые доходы населения в феврале 2018 г. относительно февраля прошлого года увеличились на 4,4%, сообщает Росстат.

Доходы россиян в годовом выражении увеличились впервые с января 2017 г. – тогда они повысились в связи с единовременной выплатой пенсионерам 5000 руб. До этого доходы росли в декабре 2015 г. и в ноябре 2014 г.

В номинальном выражении доходы населения в феврале 2018 г. составили 31 472 руб. По отношению к январю они увеличились сразу на 34%.

Средняя номинальная зарплата в феврале выросла в годовом выражении на 12,1% до 39 800 руб.

За январь – февраль 2018 г. доходы снизились на 0,8% с учетом прошлогодней январской выплаты, а если ее не учитывать – увеличились на 2,5%.

В целом за 2017 г. реальные доходы россиян снизились четвертый год подряд – на 1,7%. В 2016 г. они упали на 5,8%, в 2015 г. – на 3,2%, в 2014 г. – на 0,7%.

В 2018 г. правительство прогнозирует рост реальных доходов на 2,3%.