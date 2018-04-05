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РБК узнал о разработанной ВШЭ и ЦСР реформе образования за 8 трлн рублей

Проект реформы образования, разработанный Высшей школой экономики и Центром стратегических разработок Алексея Кудрина, представлен в докладе «12 решений для нового образования». Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, подготовкой которого руководили ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов и научный руководитель Института образования ВШЭ. Запрос на реформу образования был сформулирован в обращении президента Федеральному собранию.

Полная реализация предложений ВШЭ и ЦСР обойдется в 8,3 трлн руб. за шесть лет с учетом бюджетного и внебюджетного финансирования, подсчитало издание. В качестве оптимального сценария предлагается вариант доведение бюджетного финансирования образования к 2024 г. до 4,8% ВВП. В базовом сценарии бюджетные расходы на образование оценены в 4,4% ВВП, а сценарий с финансирование на уровне 4,0% ВВП (меньше, чем было в 2012 г.) назван инерционным и неприемлемым, ставящим под вопрос технологическую самостоятельность страны.

В системе дошкольного образования авторы программы выделяют этап раннего развития – от 0 до 3 лет, предполагающий ежемесячное наблюдение развития детей и консультирование родителей специалистами. В результате к 2024 г. доля неготовых к школе первоклассников должна, по замыслу авторов, сократиться на 20%, а к 2030 г. – в два раза. Цена вопроса – 296 млр. руб.

Переход школ на новые образовательные технологии авторы оценивают в 466 млрд руб. Сюда входит внедрение с 2023 г. цифровых учебно-методических комплексов, которые должны заменить традиционные учебники, а также включение в учебный процесс цифровых обучающих игр и симуляторов с 2020 г.

Модернизация инфраструктуры образовательных учреждений оценена более чем в 2 трлн руб. Сюда входит подключение к интернету всех школ, создание ежегодно 70 000 мест в дошкольных учреждениях, ремонт 5000 школ и как минимум 12 500 школьных автобусов.

Расходы на реализацию равных возможностей обучения по программе могут превысить 1,3 трлн руб. Речь идет о запуске адресных программ образовательной поддержки бедных семей, о социальных стипендиях нуждающимся в размере 80% от регио­нального прожиточного минимума и возможности пройти годичную программу подготовки к школе.

Для создания сети колледжей опережающей подготовки в области высоких технологий авторы предлагают открыть 55 новых детских технопарков «Кванториум» – на это потребуется 412 млрд руб. Поддержку талантливых детей должно обеспечить создание 40 новых центров по модели сочинского «Сириуса» с трехнедельным обучением 4800 школьников в год. Для лучших специалистов предлагается ввести субсидирование 100% ставки по ипотеке. Эти статьи расходов эксперты оценивают в 880 млрд руб. Превращение вузов в региональные центры инноваций с грантовой системой поддержки авторы доклада оценили в 392 млрд руб., а развитие рынка непрерывного образования – в 601 млрд руб. Последняя сумма включает в себя открытие 200 центров для взрослых на базе колледжей и вузов.