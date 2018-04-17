Путин созвал совещание для обсуждения экономической ситуации в России
Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание для обсуждения текущей экономической ситуации в стране. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
В совещании примут участие помощник президента Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает слова Пескова ТАСС.
По словам Пескова, президент и финансово-экономические власти будут обсуждать «и текущие вопросы, и вопросы развития и стабилизации экономики на среднесрочную перспективу».
После объявления 6 апреля новых санкций США и последующей эскалации ситуации в Сирии российский рынок акций обвалился, а курс рубля начал ослабевать. Через какое-то время экономическая ситуация скорректировалась, однако рынок до сих пор не отыграл падение.
Песков ранее подчеркивал необходимость спокойной и трезвой оценки ситуации перед принятием каких-либо мер. В ЦБ заявляли, что российский рынок показал зрелую реакцию и достаточную устойчивость в условиях внешнего давления. Регулятор говорил об отсутствии острой необходимости в дополнительных финансовых мерах для стабилизации ситуации.