Путин созвал совещание для обсуждения экономической ситуации в России

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Японские компании отказались от покупок алюминия у UC Rusal из-за санкций

Крупные японские трейдеры попросили попавшую под американские санкции UC Rusal Олега Дерипаски прекратить поставки алюминия, сообщает Reuters со ссылкой на источники в промышленной отрасли страны.

Введенные в отношении UC Rusal санкции запрещают американцам любые деловые отношения с компанией, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичными санкциями за нарушение запрета. После попадания в черный список UC Rusal был перекрыт доступ к финансовой системе США и долларовому рынку. UC Rusal - второй крупнейший мировой производитель алюминия. Санкции спровоцировали обвал котировок российской компании и резкое удорожание алюминия на мировых торговых площадках.

«Мы попросили UC Rusal прекратить поставки алюминия для наших срочных контрактов, поскольку мы не можем произвести оплату в долларах США и мы не хотим подвергать себя риску попадания под вторичные санкции», – сказал собеседник агентства в одном из крупнейших японских торговых домов.

В числе клиентов UC Rusal в Японии - корпорации Mitsubishi, Marubeni, Sumitomo and и Mitsui & Co. Представитель Sumitomo сообщил агентству, что компания изучает возможные действия и обсуждает с клиентами альтернативные каналы поставок. В других корпорациях отказались от комментариев.

Собеседник в одной из японских компаний рассказал, что UC Rusal попросила прекратить платежи вскоре после введения санкций в связи с тем, что не может получить доступ к долларовым счетам.

Япония закупает около 300 000 т алюминия из России, это около 16% от всего импорта страны.

Российская компания все еще пытается найти способы продолжить бизнес с клиентами в Японии и ищет альтернативные пути, указывает один из источников. Это будет затруднительно, учитывая, что большинство японских контрагентов обслуживаются в местных банках, которые осторожно относятся к компаниям из санкционного списка, отмечает агентство.

Источник в одной из японских компаний заявил, что санкции стали полной неожиданностью и компания находится почти в панической ситуации. В то же время в других компаниях заверили, что японские покупатели смогут заменить российский алюминий на продукцию из Австралии, с Ближнего Востока, из Малайзии и Индии, хотя и не без издержек.

На прошлой неделе британо-австралийская Rio Tinto, одна из крупнейших горно-металлургических компаний мира, сообщила, что из-за санкций объявляет форс-мажор по ряду контрактов с UC Rusal.