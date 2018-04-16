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ЦБ не увидел «драматической потери ликвидности» на валютном рынке после санкций

Российский рынок продемонстрировал зрелую реакцию на новые санкции США, колебания курса рубля не были критическими, а существенной потери ликвидности не произошло, заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева на форуме национальной фондовой ассоциации «Казначейство 2018».

На прошлой неделе на российском рынке произошел всплеск волатильности из-за новых санкций США против российских компаний и роста напряженности вокруг Сирии, констатировала Юдаева. В целом реакция рынка на эти события «была адекватна ситуации», считает она.

«Волатильность на рынках активов – это рынки акций, облигаций – на валютном рынке возросла, но это не нарушило непрерывность работы рынков, не создало ситуации неконтролируемых изменений. Можно сказать, что российский рынок продемонстрировал определенную зрелость реакции, стабильность своей работы в условиях резкого изменения внешних факторов», – заключила Юдаева (цитаты по «Интерфаксу»).

На валютном рынке ЦБ наблюдал «достаточно сбалансированную ситуацию», отметила Юдаева. «Вмененная волатильность курса рубля не превысила значений, наблюдавшихся в предыдущие периоды роста волатильности», – указала она. По словам первого зампреда ЦБ, ситуация на российском валютном рынке сейчас стабильнее, чем в 2014 и 2016 гг.

«В наиболее стрессовые дни, 9–10 апреля, показатели ликвидности были ниже обычного. Но опять же они были существенно лучше, чем в предыдущие периоды роста волатильности. Отсюда можно сделать вывод, что не было какой-либо драматической потери ликвидности», – подчеркнула Юдаева.

Российский фондовый рынок обвалился, а курс рубля начал ослабевать после объявленных 6 апреля минфином США новых антироссийских санкций – инвесторы начали массово выходить из российских активов. 13 апреля Госдума объявила об ответных мерах против США. 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудар по правительственным объектам Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в пригороде Дамаска. На следующий день, в воскресенье, посол США в России Джон Хантсман направил в российский МИД письмо, в котором сообщил о подготовке Вашингтоном новых санкций против России в связи с поддержкой президента Сирии Башара Асада.

К 16 апреля рынок частично отыграл потери. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.50 составлял 2163,42 пункта, что на 5,78% ниже уровня закрытия 6 апреля, долларовый индекс РТС – 1095,02 (-11,4%). Курс рубля с 58,17 руб. за доллар и 71,38 за евро вечером 6 апреля падал до 65,06 руб. и 80,05 руб. 11 апреля. 16 апреля к 10.50 рубль укрепился до 62,25 руб. за доллар и 76,84 руб. за евро.