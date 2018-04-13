Рубль растерял весь дневной рост

Рубль слабеет из-за нефти, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров Максим Стулов / Ведомости

Курс рубля после роста на открытии торгов в пятницу начал снижаться. В начале дня доллар подешевел до 61,17 руб., евро – до 75,4 руб. Но к 18.00 мск доллар подорожал до 62,04 руб., евро – до 76,5 руб.

Рубль слабеет из-за нефти, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Сейчас стоимость июньских фьючерсов Brent составляет $72,44 (+ 0,58% к закрытию четверга). Стоимость нефти по-прежнему высока, хотя и меньше показателей среды, когда котировки превысили $73 впервые с ноября 2014 г., напоминает Тихомиров. «В начале недели с учетом роста геополитических рисков как вокруг Сирии, так и вокруг Ближневосточного региона, нефть стала ощутимо расти. Сейчас с учетом некоторого ослабления геополитических рисков со стороны Америки рынки начали отыгрывать это: стоимость нефти стала падать», – объясняет он.

Снижается и фондовый рынок. Индекс Мосбиржи опустился на 1,45% до 2178,07 пункта, индекс РТС – на 1,79% до 1104,95 пункта. Рынок отреагировал на заявления Москвы о вероятных контрсанкциях в отношении Вашингтона – это может ухудшить перспективы безболезненного выхода из геополитического противостояния двух стран, считает аналитик УК «Райффайзен капитал» София Кирсанова. Но Госдума с понедельника уходит на каникулы, поэтому принятие закона об ответных мерах, скорее всего, затянется до конца апреля, добавляет она: однако фондовые рынки действуют ожиданиями, а не фактическими действиями.

Говорить о стабилизации рынка преждевременно, рынок продолжает колебаться, как и всю неделю, говорит аналитик УК «Альфа-капитал» Дарья Желаннова. Кроме того, продолжает Желаннова, как правило, военные операции проходят в выходные дни, и сейчас инвесторы заняли выжидательную позицию.

Тем не менее, судя по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), отношение глобальных инвесторов к России начинает восстанавливаться: прошлая неделя принесла притоки в фонды акций и облигаций после оттоков ранее, добавляет Кирсанова.

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