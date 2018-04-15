США в понедельник объявят о новых санкциях против России

Они будут направлены на компании, сотрудничающие с Башаром Асадом

Вашингтон готов объявить о новых санкциях в отношении России из-за предполагаемой химической атаки в Сирии, сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли Dado Ruvic / Reuters

Вашингтон готов объявить о новых санкциях в отношении России из-за предполагаемой химической атаки в Сирии, сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Это может произойти в понедельник, 16 апреля. Под санкции, по ее словам, попадут компании, сотрудничающие с сирийскими властями.

«Санкции против России на подходе. Министр [финансов Стивен] Мнучин объявит о них в понедельник, если он еще этого не сделал, и они будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к [президенту Сирии Башару] Асаду и применению химического оружия», – сказала Хейли в эфире канала CBS News.

Представитель Белого дома отказался подтвердить «РИА Новости» подготовку новых санкций. «У нас нет никаких анонсов на этот счет на данный момент», – сказал собеседник агентства.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Россию отказаться от поддержки Башара Асада, которого он называет зверем. Так, 8 апреля Трамп возложил ответственность за гибель людей в результате предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума на президентов России и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани, поддерживающих режим Асада. А 11 апреля Трамп заявил, что России не следовало сотрудничать с «убивающим газом животным, которое убивает свой народ и наслаждается этим».

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по военным и научным объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. В результате удара никто не погиб. Генштаб Сирии сообщил о троих пострадавших и материальном ущербе.

Кремль обвинил США в пособничестве террористам. Москва в субботу созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором предложила принять резолюцию, запрещающую применение силы в отношении Сирии. Большинство членов СБ ООН проголосовали против проекта резолюции.

Сирия сама вынудила США и союзников нанести удар, заявила Никки Хейли на заседании Совета Безопасности. «Наша стратегия в Сирии не изменилась, но сирийский режим вынудил нас предпринять действия, основываясь на применении ими химоружия», – сказала Хейли. По ее словам, удар по Сирии – это сигнал сирийскому руководству, что США не потерпят использования химического оружия. США готовы вновь ударить по Сирии, если потребуется, заключила Хейли.

Дональд Трамп заявил, что удар по Сирии был выполнен идеально. «Лучшего результата и быть не могло. Миссия выполнена!» – написал Трамп в субботу в Twitter. Президент поблагодарил Францию и Великобританию «за их мудрость и мощь вооруженных сил».

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