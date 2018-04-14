Путин сравнил ракетные удары США по Сирии с помощью террористам

Удар США и их союзников по Сирии является актом агрессии против суверенного государства, нарушает устав ООН, нормы и принципы международного права, отметил Путин Андрей Гордеев / Ведомости

Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, говорится в заявлении президента Владимира Путина. Действия США усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии и потворствуют террористам, считает российский президент.

«Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути, потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом», – заявил Путин.

По мнению российского президента, удар США и их союзников является актом агрессии против суверенного государства, нарушает устав ООН, нормы и принципы международного права. Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка химической атаки. Российские военные побывали в Восточной Гуте и не обнаружили следов применения химического оружия, напомнил Путин. На место отправились эксперты Организации по запрещению химического оружия, но западные страны предприняли военную акцию, не дождавшись итогов расследования, резюмировал российский президент.

Россия созовет экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников, говорится в заявлении.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. Атака стала ответом на предполагаемое применение Башаром Асадом химического оружия в сирийском городе Дума (Восточная Гута) 7 апреля.

Минобороны России заявило, что ни одна ракета в зону ответственности российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила.

Всего США и союзники выпустили около 110 ракет, сообщил генштаб Сирии. По данным ведомства, большую часть ракет удалось сбить. Удары были нанесены по научно-исследовательскому центру на окраине Дамаска. Разрушено здание, в котором находились научные лаборатории и образовательный центр. Также ударам подверглись склады сирийской армии в Хомсе. В результате ударов по ним пострадали трое гражданских лиц.

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