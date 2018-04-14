Пентагон объявил о завершении ракетных ударов по Сирии

США и их союзники выпустили 100 ракет по объектам, которые могут иметь отношение к производству химического оружия

Самолет королевских военно-воздушных сил Великобритании AP

Коалиция США, Великобритании и Франции нанесла более 100 точечных ракетных ударов по объектам производства и хранения химического оружия в Сирии, сообщает Rueters. Об этом на брифинге по итогам бомбардировок рассказал министр обороны США Джим Мэттис. Сколько именно ракет попало в цель он не уточнил. По данным сирийского государственного телевидения, сирийская система противоракетной обороны сбила как минимум 13 ракет.

По каким объектам наносили удары

Удары с моря и с воздуха наносились по трем объектам, рассказал на брифинге председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд. Первым объектом бомбардировки стал научный исследовательский центр в Дамаске, где, по данным США, разрабатывались и тестировались технологии для химического и биологического оружия. Вторая и третья цели находились в окрестностях Хомса. Речь идет о хранилище оборудования для производства химических веществ, а также об объекте, который, по данным американской разведки, использовался как для хранения оборудования для производства химического оружия, так и в качестве командного пункта.

По словам Мэттиса, удары наносились исключительно по объектам, имеющим отношение к производству химического оружия. Этот удар «прямо направлен на сирийский режим», и призван свести к минимуму жертвы среди гражданского населения, подчеркнул руководитель Пентагона. Он отметил, что сейчас настало время, когда «международное сообщество должно объединиться для прекращения гражданской войны в Сирии».

Удары наносились ракетами Томагавк, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Ракетные удары стали ответом на химическую атаку в сирийском городе Дума 7 апреля. Ранее военные источники в Вашингтоне сообщали, что сирийские правительственные войска применили там хлор и зарин. О применении этих веществ заявлял и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Реакция России

По данным Минобороны России, удары наносились по объектам как военной, так и гражданской инфраструктуры в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. Военная операция проводилась с 03:42 до 05:10 по московскому времени силами самолетов и кораблей США при поддержке военно-воздушных сил Великобритании и Франции. Ни одна из ракет, выпущенных США и их союзниками по Сирии, не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме, подчеркнули в Минобороны. По данным российских военных, по Сирии было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух - земля», но значительная их часть была сбита сирийской системой противовоздушной обороны .

За ракетными ударами по Сирии стоят те, кто претендует на моральное лидерство в мире и исключительность, и «надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу», – написала на своей страничке в Facebook официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

По ее словам, по столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесён удар. «Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», потом ИГ (запрещено в России), а сейчас – американские умные ракеты», – отметила Захарова. Она еще раз заявила, что Россия не признает факт применения химического оружия в Сирии и считает несерьезными доказательства США в обратном, построенные на сообщениях СМИ.