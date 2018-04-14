Трамп объявил о точечных ракетных ударах США и их союзников по Сирии

«Я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов начать точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием сирийского диктатора Башара аль-Асада», – сказал Трамп в видеообращении Susan Walsh / AP

Президент США Дональд Трамп объявил о начале «точечных ударов» в Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку на прошлой неделе в сирийском городе Дума. По словам Трампа, операция проводится совместно с вооруженными силами Великобритании и Франции.

«Я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов начать точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием сирийского диктатора Башара аль-Асада», – сказал Трамп в видеообращении. Он подчеркнул, что целью этой кампании является «создание сильного сдерживающего фактора против производства, распространения и использования химического оружия».

Он обратился к России и Ирану, поддерживавшим режим Асада: «Иран и Россию я спрашиваю: «Какая нация хочет быть связанной с массовым убийством невинных мужчин, женщин и детей?» - сказал Трамп (цитата по Reuters). В то же время Трамп отметил, что у США могли бы быть хорошие отношения с Россией и Ираном, если бы эти страны изменили свою позицию по Сирии: «Россия должна решить, продолжит ли она этот темный путь».

Он пообещал, что «объединенный американский, британский и французский ответ на эти зверства» будет включать все инструменты – «военные, экономические и дипломатические». Трамп добавил, что удары продолжатся до тех пор, пока сирийский режим не прекратит использовать химическое оружие.

По словам американского президента, США не могут действовать везде, где есть тирания, но Ближний Восток – проблемное место. «Мы постараемся сделать его лучше, но это проблемное место, - отметил он. – США будут партнером и другом. Но судьба региона в руках его собственного народа».

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Май подтвердила участие Великобритании в операции: «Мы предпочли бы альтернативный путь, но в данном случае его нет» (цитата по Al Jazeera). По ее словам, удары не имели никакого отношения к «смене режима» или «вмешательстве в гражданскую войну», они должны были «сдерживать использование химического оружия» сирийским правительством. Президент Франции Эммануэль Макрон также подтвердил участие Франции в операции.

В Пентагоне удары по Сирии назвали «единовременной акцией». Ударам подверглись сирийский исследовательский центр и склад с запасами химического оружия, сообщили в ВС США.

По словам источников Reuters, в Дамаске слышны взрывы, в восточной стороне города видны клубы дыма.

7 апреля в СМИ появились сообщения со ссылкой на сирийских боевиков, что правительственные войска использовали при атаке на их позиции в городе Дума в Восточной Гуте бочковые бомбы с отравляющим веществом. Всемирная организации здравоохранения сообщила о 70 погибших в результате применения химоружия.

Сирийская миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) должна была начать работу в Сирии в субботу, 14 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России есть неопровержимые доказательства того, что инцидент с применением химического оружия в сирийской Думе был постановкой, организованной спецслужбами.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, с которым Трамп проводил консультации, заявил о наличии у его страны доказательств применения химического оружия в сирийской Думе со стороны представителей Асада.

11 апреля Трамп написал в Twitter, что ракеты, которые российская сторона планирует сбивать в Сирии, будут «хорошие, новые и "умные"». Представитель Белого дома Сара Сандерс позже отметила, что прямое военное столкновение с Россией в Сирии остается в числе потенциальных сценариев, которые рассматривает администрация США.

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники