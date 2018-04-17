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РБК узнал о подготовке Кремля к самым жестким санкциям США

Санкции против российского госдолга, отключение России от системы SWIFT, а также запреты в отношении публичных госбанков – это те сценарии, которые в Кремле и правительстве рассматривают как возможные действия со стороны США. Об этом пишет РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников и источник, близкий к Кремлю. Ранее 6 апреля США ввели санкции против семерых бизнесменов-миллиардеров, 14 компаний и 17 высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров госкомпаний.

В отношении российского госдолга в Кремле рассматривают два сценария: инвестировать в ОФЗ запретят только американским инвесторам либо запрет будет экстерриториальным. При втором, более жестком сценарии, могут использоваться вторичные санкции, поскольку напрямую правительство США не может диктовать условия лицам, не входящим в американскую юрисдикцию. Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин выступал против таких санкций. На 1 марта доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла рекордные 34,2% - около $41 млрд. Еще $15 млрд вложено нерезидентами в еврооблигации российского Минфина.

Санкциям против госдолга Россия может противопоставить создание специального банка для его покупки, а также «закрытие» имен покупателей. Подобные меры уже были приняты при обслуживании гособоронзаказа. Также еще в январе обсуждалась мера по «привлечению денег населения» через продажу ОФЗ, чтобы сделать механизм более доступным. В феврале премьер-министр Дмитрий Медведев поручил увеличить объем эмиссии ОФЗ для населения в 2018 г. до 100 млрд руб.

Возможность отключения России от межбанковской системы финансовых коммуникаций SWIFT федеральные чиновники также не исключают, но приравнивают эту меру к объявлению войны. До сих пор в истории было лишь два отключения государств от системы SWIFT: в 2012 г. эта мера была введена против Ирана и в 2017 г. — против банков Северной Кореи. В обоих случаях против стран действовали санкции ООН. SWIFT базируется в Бельгии и американскому законодательству не подчиняется. В случае с Ираном SWIFT исполняла решение ЕС.

Если подобная мера будет введена против России, это может привести к обрушению ее банковской системы и остановке внешних расчетов, в том числе при поставках газа, говорит федеральный чиновник. Издание отмечает, что на этот случай Москва рассматривает возможности проведения расчетов через посредников – бридж-компании. Близкий к Кремлю собеседник издания опасается ужесточения санкций против госбанков - Сбербанка и ВТБ. Запрет на корреспондентские счета в США или внесение в список SDN (Specially Designated Nationals делает практически невозможными международные операции. До сих пор в список входили не публичные российские банки, самым крупным из которых был АБ «Россия». Пример с обрушением акций UC Rusal показывает, как реагирует рынок на санкции США против публичных организаций – инвесторы распродают бумаги, зарубежные контрагенты сокращают операции.