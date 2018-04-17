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РБК узнал о подготовке Кремля к самым жестким санкциям США

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Санкции против российского госдолга, отключение России от системы SWIFT, а также запреты в отношении публичных госбанков – это те сценарии, которые в Кремле и правительстве рассматривают как возможные действия со стороны США. Об этом пишет РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников и источник, близкий к Кремлю. Ранее 6 апреля США ввели санкции против семерых бизнесменов-миллиардеров, 14 компаний и 17 высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров госкомпаний.

В отношении российского госдолга в Кремле рассматривают два сценария: инвестировать в ОФЗ запретят только американским инвесторам либо запрет будет экстерриториальным. При втором, более жестком сценарии, могут использоваться вторичные санкции, поскольку напрямую правительство США не может диктовать условия лицам, не входящим в американскую юрисдикцию. Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин выступал против таких санкций. На 1 марта доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла рекордные 34,2% - около $41 млрд. Еще $15 млрд вложено нерезидентами в еврооблигации российского Минфина.

Санкциям против госдолга Россия может противопоставить создание специального банка для его покупки, а также «закрытие» имен покупателей. Подобные меры уже были приняты при обслуживании гособоронзаказа. Также еще в январе обсуждалась мера по «привлечению денег населения» через продажу ОФЗ, чтобы сделать механизм более доступным. В феврале премьер-министр Дмитрий Медведев поручил увеличить объем эмиссии ОФЗ для населения в 2018 г. до 100 млрд руб.

Возможность отключения России от межбанковской системы финансовых коммуникаций SWIFT федеральные чиновники также не исключают, но приравнивают эту меру к объявлению войны. До сих пор в истории было лишь два отключения государств от системы SWIFT: в 2012 г. эта мера была введена против Ирана и в 2017 г. — против банков Северной Кореи. В обоих случаях против стран действовали санкции ООН. SWIFT базируется в Бельгии и американскому законодательству не подчиняется. В случае с Ираном SWIFT исполняла решение ЕС.

Если подобная мера будет введена против России, это может привести к обрушению ее банковской системы и остановке внешних расчетов, в том числе при поставках газа, говорит федеральный чиновник. Издание отмечает, что на этот случай Москва рассматривает возможности проведения расчетов через посредников – бридж-компании. Близкий к Кремлю собеседник издания опасается ужесточения санкций против госбанков - Сбербанка и ВТБ. Запрет на корреспондентские счета в США или внесение в список SDN (Specially Designated Nationals делает практически невозможными международные операции. До сих пор в список входили не публичные российские банки, самым крупным из которых был АБ «Россия». Пример с обрушением акций UC Rusal показывает, как реагирует рынок на санкции США против публичных организаций – инвесторы распродают бумаги, зарубежные контрагенты сокращают операции.

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Технологии
Новости

США и Великобритания обвинили Россию в кибершпионаже

Ведомости
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Власти США, Великобритания, а также Австралии обвинили Россию в создании инфраструктуры для наступательных кибератак на «государственные и частные организации», а также на поставщиков услуг критической инфраструктуры и интернет-провайдеров. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на совместное заявление департамента внутренней безопасности США, ФБР и Национального центра кибербезопасности Великобритании.

У обеих стран есть «высокая уверенность» в обнаружении спонсируемого Россией кибер-вмешательства. Спецслужбы полагают, что российские операции связаны с установкой вредоносного ПО на интернет-маршрутизаторах и другом оборудовании, что может заложить основу для наступательных кибератак. «Нынешнее состояние сетевых устройств США в сочетании с кампанией правительства России по эксплуатации этих устройств угрожает безопасности и экономическому благополучию Соединенных Штатов», отмечается в заявлении.

Австралия ранее также обвиняла «кремлевских хакеров» в кибератаках на свои компании. По данным министра кибербезопасности Агнуса Тейлора, за 2017 г. на них было совершено около 400 нападений. «Коммерчески доступные маршрутизаторы использовались как точка входа, демонстрируя, что каждое подключенное устройство уязвимо для злонамеренной деятельности», - сказал он

15 марта службы кибербезопасности США предупреждали, что российские хакеры пытались проникнуть в системы американских госструктур, а также организаций, связанных с энергетическими, ядерными, водными объектами и другими критически важными отраслями промышленности.

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Политика
Новости

G7 поддержала ракетные удары по Сирии и призвала Россию раскрыть программу «Новичок»

Ведомости
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Группа стран «Большой семерки» (G7) выступила с двумя заявлениями, касающимися России. Оба документа были распространены канадской стороной на проавах хозяйски саммита.

США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания, а также, как указано в заявлении ЕС, осудили применение химоружия 7 апреля в сирийском городе Дума, в Восточной Гуте. Страны «семерки» и «полностью поддержали» усилия США, Великобритании и Франции, направленные на снижение способности сирийского президента Башара Асада использовать это оружие в будущем. Речь идет о бомбардировках сирийских объектов химоружия, по которым союзники 14 апреля выпустили более 100 ракет. В заявлении отмечается, что этот ответ был «ограниченным, пропорциональным и необходимым» и был применен лишь после исчерпания дипломатических возможностей. При этом G7 подчеркивает, что «по-прежнему остается привержена дипломатическому решению конфликта в Сирии».

Ранее страны Запада возлагали ответственность за применение химоружия в Думе на Сирию и поддерживающую ее Россию. Москва и Дамаск отрицают применение запрещенных веществ. Эксперты Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), которые должны были прибыть в Думу в тот день, когда союзники нанесли удары по Сирии, до сих пор не могут добраться до места предполагаемого применения запрещенных веществ.

Другое заявление от имени министров иностранных дел G7 касается инцидента в Солсбери с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. «Очень вероятно, что Российская Федерация несет ответственность за это нападение», поскольку «правдоподобного альтернативного объяснения» не существует, отмечается в нем. Дипломаты «семерки» осудили отказ России отвечать на «законные запросы» правительства США и призвали срочно дать ответы «на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери». В заявлении отмечается, что использование нервно-паралитических веществ «является угрозой для всех нас». В связи с этим Россия должна обеспечить «полное раскрытие своей ранее необъявленной программы «Новичок» экспертам ОЗХО в соответствии с ее международными обязательствами, указывают министры.

Беспокойство «семерки» усилено, поскольку инцидент в Солсбери произошел на фоне «раннего безответственного и дестабилизирующего поведения России, включая вмешательство в демократические системы» других стран, подчеркивается в заявлении. Главы МИД G7 пообещали, что их страны будут укреплять свой потенциал по борьбе с гибридными угрозами, в частности, касающимися кибербезопасности, стратегической коммуникации и контрразведки. Авторы заявления также приветствовали «меры по ограничению деятельности враждебных российских разведслужб».

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Политика
Новости

СМИ сообщили о ракетном обстреле двух авиабаз в Сирии

Ведомости
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Сирийские ПВО перехватили ракеты, запущенные в сторону авиабаз Шайрат в провинции Хомс, передает Reuters со ссылкой на сирийское государственное телевидение. СМИ ливанского шиитского движения «Хезболла» сообщают также о перехвате трех ракет над авиабазой Думайр в пригороде Дамаска, отмечает агентство.

По данным оппозиции, последняя используется сирийскими правительственными силами для масштабных операций при поддержке России, таких как восстановление контроля над Восточной Гутой. Источник Al Masdar заявил, что в момент удара на базе Думайр находились российские военные, проводившие переговоры с повстанцами. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Сирийское новостное агентство SANA сообщило о перехвате как минимум о девяти ракет, выпущенных в сторону авиабазы Шайрат, по которой год назад США выпустили 59 ракет «Томагавк». При этом Al-Masdar со ссылкой на источник в сирийской армии отмечает, что целью обстрела мог стать военный аэропорт Т-4. Он же был объектом бомбардировок 9 апреля. Тогда, по данным Минобороны России, удары 8 управляемыми ракетами нанесли два самолета F-15 ВВС Израиля с территории Ливана. Сирийские ПВО уничтожили пять ракет, еще три достигли западной части аэродрома.

Ответственность за новые удары Дамаск также возлагает на Израиль. Израильские военные не комментируют ситуацию. Пентагон заявил, что США не вели военной активности в этом месте и в это время.

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Технологии
Новости

Роскомнадзор начал уведомлять владельцев прокси-серверов о скорой блокировке

Ведомости
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Роскомнадзор начал рассылать уведомления о предстоящей блокировке владельцам прокси-серверов, позволяющих пользоваться мессенджером Telegram. Об этом рассказал руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков, чьи юристы представляют интересы мессенджера.

«Роскомнадзор рассылает уведомления о предстоящих блокировках владельцам прокси-серверов. Причем основания использует – призывы к массовым беспорядкам и экстремистскую деятельность», – написал Чиков в Telegram-канале.

Специалист по кибербезопасности, основатель компании-разработчика Vee Security Александр Литреев также получил подобное письмо. Письмо от Роскомнадзора он опубликовал в своем Telegram-канале. В нем ведомство требует закрыть прокси-сервер @VeeSecurity как сайт, содержащий «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». В разговоре с «Ведомостями» он подтвердил подлинность и получение письма.

Vee Security также готовит к запуску сервис VPN. Представитель компании отмечает, что юридически не имеет никакого отношения к России – компания зарегистрирована в Эстонии, поэтому требования Роскомнадзора об ограничении доступа к тем или иным ресурсам (с 1 ноября 2017 г. закон предписывает VPN-сервисам и анонимайзерам ограничивать доступ к запрещенной в России информации) выполнять не будет.

Выбор редактора
Политика
Новости

WP узнала о решении Трампа отложить введение новых санкций против России

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп решил отложить введение новых санкций в отношении России, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Он успел встретиться со своими советниками по национальной безопасности в воскресенье, уточняет WP. По информации издания, американский президент оказался расстроен тем, что санкции предали огласке заранее, а он не успел с ними достаточно ознакомиться.

WP пишет, что Трамп не дал окончательного разрешения на новые санкции. Их могут ввести только в случае еще какого-либо действия со стороны России, говорят источники газеты.

В воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли рассказала о готовящихся санкциях против России из-за предполагаемой химической атаки в Сирии. По ее словам, их планировали ввести в понедельник против компаний, которые сотрудничают с сирийскими властями. О новых санкциях объявит министр финансов Стивен Мнучин, говорила Хейли. Команда Трампа решила публично охарактеризовать заявление Хейли как ложное, пишет WP.

Последние санкции против России США ввели 6 апреля. Под них попали российские миллиардеры и госменеджеры. Среди них Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и Виктор Вексельберг. Эти санкции были введены из-за ситуаций на Украине, в Сирии, а также из-за кибератак, но «прежде всего из-за попыток России подорвать западную демократию», сообщал минфин США.

Кто попал под новые санкции США

Политика
Новости

Трамп заявил о достижении целей в Сирии всеми выпущенными ракетами

Ведомости
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Американский президент Дональд Трамп во время выступления во Флориде заявил о том, что все ракеты, выпущенные по сирийским объектам, достигли целей. Ни одну ракету не смогли сбить сирийские ПВО, уточнил Трамп.

«Мы выпустили больше 100 ракет. Они не сбили ни одну. Их техника сработала не очень хорошо», – сказал он.

Трамп опроверг сообщения в СМИ о том, что были сбиты «15 или даже 40 ракет» западной коалиции. «Каждая из ракет поразила свою цель», – передает его слова CNBC.

В свою очередь Минобороны России сообщило о том, что было сбито около 70 из 103 ракет западной коалиции. Представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что ракетные удары были отражены советским вооружением: системами С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук», «Стрела», «Панцирь».

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Политика
Новости

СМИ сообщили о предстоящей смене посла России в Сирии

Ведомости
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Посол России в Сирии Александр Кинщак скоро уйдет в отставку, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на неназванных собеседников в Министерстве иностранных дел России. Издание пишет, что кадровые перестановки в российской дипмиссии в Сирии инициировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Кинщака сменит нынешний посол России в ОАЭ Александр Ефимов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники. Кто займет место Ефимова – газета не уточняет.

Кинщак возглавлял сирийскую дипмиссию с декабря 2014 г. Указ президента о назначении нового посла в Сирии должен быть подписан к майским праздникам 2018 г., уточняет «Фонтанка». По информации издания, после этого Кинщак будет работать в Москве директором департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД. Ранее эту должность занимал Сергей Вершинин, который в конце марта стал заместителем министра.

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

Недвижимость
Новости

Крупнейший девелопер России предупредил о возможном росте цен на свои квартиры

Ведомости
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Крупнейший девелопер России ГК ПИК не исключает роста цен на свои квартиры из-за роста спроса после снижения цены на ипотеку. Об этом заявил первый вице-президент компании Александр Прыгунков во время конференц-кола, передает ТАСС.

Стоимость ипотеки снизилась и количество сделок в I квартале на московском рынке «сильно увеличилось», обратил внимание Прыгунков. «Это нам позволяет увеличивать цены, потому что есть достаточно хороший спрос», – добавил он. По его словам, рост цен будет «в пределах разумного» – около 1,25% в квартал, или 5% в год. При этом он не исключил, что по некоторым объектам индексация цен будет выше средней по рынку.

ГК ПИК – крупнейший девелопер России. У компании есть проекты в Москве, Московской области и регионах. Чистая прибыль ГК ПИК по МСФО по итогам 2017 г. упала в шесть раз год к году до 3,2 млрд руб. Однако втрое увеличилась выручка от продажи недвижимости (на 214,5%) – до 169,9 млрд руб. Общая выручка группы выросла также в три раза – до 175,1 млрд руб.

Бизнес
Новости

Подконтрольный «Роснефти» банк собирается банкротить «Росипподромы»

Ведомости
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Банк «Пересвет» собирается подать в арбитражный суд заявление о признании банкротом компании «Российские ипподромы» («Росипподромы»). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федресурса. «Росипподромы» является должником банка, сумма требований в сообщении не указана.

ОАО «Росипподромы» было создано в 2011 г. путем преобразования ФГУП «Центральный московский ипподром» в открытое акционерное общество, объединяющее ипподромы России. Указ о создании ОАО подписал президент России Владимир Путин. 100% акций общества принадлежат Росимуществу.

«Росипподромы» занимается развитием национальной коневодческой индустрии, обеспечением сохранения и развития ипподромов и племенных конных заводов в России, а также созданием условий для функционирования системы национального конного тотализатора.

В «СПАРК-Интерфаксе» «Ведомости» не обнаружили действующего состава совета директоров, последние данные за 2014 г. Тогда в совет директоров компании входили 9 человек. Например, помимо председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, директор Агентства стратегических инициатив Артем Аветисян. В 2017 г. правительство выдвинуло в совет директоров «Росипподромов» 10 человек. Среди них Миллер, помощник президента Игорь Левитин, замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко.

В апреле 2017 г. Центробанк принял решение о санации «Пересвета», основным акционером которого была Русская православная церковь. Регулятор одобрил санацию с применением механизма bail-in (конвертации обязательств банка в его капитал). Инвестором был выбран Всероссийский банк развития регионов, подконтрольный «Роснефти».

Выбор редактора
Экономика
Новости

«Интерфакс» сообщил параметры уточненного макропрогноза на 2018 год

Ведомости
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Минэкономразвития может повысить оценку оттока капитала из России в 2018 г. с $7 млрд до $33 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с документом «Ожидаемые итоги социально-экономического развития РФ на 2018 г.». На прошлой неделе ведомство передало его в Минфин. Документ по сути представляет собой уточненный макропрогноз на 2018 г., указывает «Интерфакс».

Базовый прогноз по росту ВВП в текущем году ведомство менять не планирует – 2,1%. Прогноз роста промпроизводства снижен с 2,5% до 1,7%, по росту инвестиций в основной капитал в 2018 г. повышен с 4,7% до 4,8%. Реальные доходы населения в 2018 г. могут вырасти на 3,8% (прежний прогноз 2,3%).

Существенно повышена прогнозная цена нефти Urals на 2018 г. – с $43,8 до $61,4 за баррель.

Эксперты ожидали, что Минэкономразвития в начале апреля обнародует показатели уточненного макропрогноза. Однако до сих пор ведомство этого не сделало. Причиной могли стать новые санкции США и ослабление рубля, которое может потребовать корректировки некоторых показателей прогноза, пишет «Интрефакс». Как утверждает источник, в направленном в Минфин варианте эти факторы не учтены.

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Финансы
Новости

Набсовет ВТБ предложил повысить дивиденды банка втрое

Ведомости
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Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал повысить дивиденды банка по итогам 2017 г. до 0,345 коп. на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении ВТБ.

До этого три года подряд ВТБ выплачивал дивиденды в размере 0,117 коп. на обыкновенную акцию.

ВТБ может выплатить по итогам 2017 г. на все типы акций (обыкновенные и привилегированные двух типов) 73,5 млрд руб., говорится в сообщении. Это больше половины чистой прибыли по МСФО, которая составила 120,1 млрд руб. Ранее РБК сообщал, что ВТБ может направить на выплату дивидендов более 60% прибыли. Государство по всем типам акций может получить 56 млрд руб., а миноритарные акционеры – 17,5 млрд руб.

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