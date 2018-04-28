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На Крымском мосту протестировали подсветку в цветах российского флага

Строители Крымского моста, который должен соединить полуостров Крым с материковой частью России через Керченский пролив, испытали подсветку автодорожной арки, сообщил информационный центр проекта. Испытания прошли в ночь на субботу, уточняет «Интерфакс».

Видео и фотографии с включенной подсветкой выложены на сайте инфоцентра Крымского моста. На них видно, как одну из арок и горизонтальные участки слева и справа от нее подсветили синим цветом. Для подсветки планируется использовать также красный (для железнодорожной арки) и белый цвет (для наружных вертикальных элементов и фарватерных опор), следует из сообщения. В сообщении это не уточняется, но из полос этих трех цветов состоит российский флаг.

Включить подсветку полностью и в постоянном режиме планируется после завершения строительства железнодорожной части Крымского моста, отмечается в сообщении.

Видели, как я ночью светился? Это тестировали освещение моей арки. Когда весь достроюсь, ночью арки будут в триколоре. #стройкавека #ждеммост pic.twitter.com/gKJY2raulD — Крымский мост (@Krymsky_bridge) April 28, 2018

Крымский мост станет самым длинным мостом в России. Он начинается на Таманском полуострове в Краснодарском крае, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает пролив и выходит на Керченский полуостров на востоке Крыма. Состоит Крымский мост из двух параллельных мостов длиной по 19 км каждый – автомобильного и железнодорожного. Движение автомобилей и автобусов по мосту должно открыться в мае, грузовиков – осенью. Поезда планируется запустить в декабре 2019 г.

Генподрядчик строительства моста – «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга (Forbes оценивает его состояние в $3 млрд, это 40-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов). Стоимость контракта – 222,5 млрд руб., с учетом затрат заказчика – почти 228 млрд руб.

Крымский мост почти достроили. Как он выглядит прямо сейчас