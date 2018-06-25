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Силуанов рассказал, какой будет средняя пенсия к 2024 году

Министр финансов Антон Силуанов считает, что в России средняя пенсия к 2024 г. существенно увеличится и будет составлять около 20 000 руб., передает «РИА Новости».

«В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 г.», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее министр труда Максим Топилин говорил, что в 2018 г. средний размер пенсии может вырасти до 14 400 руб., в 2019 г. – до 15 400 руб. По его словам, повышение выплат должно обгонять инфляцию. Средняя пенсия при этом будет увеличиваться также за счет повышения пенсионного возраста.

Сейчас в России на пенсию выходят мужчины в возрасте 60 лет, женщины – в 55 лет. Пенсионный возраст в России не менялся с 1930 г. В июне правительство предложило постепенно увеличить пенсионный возраст, начиная с 2019 г. Женщины будут выходить на пенсию с 63 лет к 2034 г., а мужчины – в 65 лет к 2028 г.

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