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Медведев пообещал не допустить дискриминацию по возрасту на рынке труда

Правительство в связи с пенсионной реформой примет меры для недопущения дискриминации по возрасту на рынке труда, заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании по развитию экономики и социальной сферы.

«Известно, что работодатели <...> далеко не всегда охотно берут на работу людей в возрасте, пожилых людей. Многие сейчас уже волнуются, что будет сложно сохранить работу, найти новую работу, несмотря на то что это хорошие специалисты, с огромным опытом, зачастую с уникальной квалификацией, – сказал Медведев (цитаты по "Интерфаксу"). – Нам очень важно не потерять ни одного профессионала, приложить все усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте не было проблем при приеме на работу».

«Возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена», – напомнил премьер.

В связи с этим Медведев призвал правительство максимально внимательно отнестись к планируемому повышению пенсионного возраста. «Нужно серьезно перестроить работу с кадрами старшего возраста, подумать, что дополнительно можно сделать для таких специалистов», – отметил премьер.

Для людей старшего поколения необходимо предоставить возможность переобучения, указал Медведев. По его словам, в связи с этим будут организованы обучающие программы, которые позволят людям освоить востребованные или новые специальности. Кроме того, подчеркнул Медведев, среди возрастных специалистов важно уделять особое внимание диспансеризации, профилактическим осмотрам и стимулированию занятий физкультурой.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин констатировал, что по мере повышения пенсионного возраста будут увеличиваться риски, связанные с трудоустройством находящихся на пороге пенсии граждан. Он подчеркнул, что работники должны иметь возможность пройти программу переобучения. Министр пообещал, что Роструд будет совместно с регионами внедрять программы повышения квалификации лиц предпенсионного возраста.

Правительство предлагает поэтапно увеличить пенсионный возраст для мужчин с нынешних 60 лет до 65 к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Пенсионный возраст будет расти с 2019 г. каждые два года на год. В 2020 г. возраст выхода на пенсию составит 61 год для мужчин и 56 лет для женщин, в 2022 г. – 62 и 57 лет соответственно. Повышение пенсионного возраста будет сопровождаться увеличением пенсий.

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