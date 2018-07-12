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Правительство одобрило план Минэкономразвития по ускорению инвестиций

Ведомости
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Правительство России сегодня одобрило проект плана Минэкономразвития по ускорению роста инвестиций в основной капитал с целью повышения их доли до 25% ВВП к 2024 г.

«План понятен всем?» – спросил премьер-министр Дмитрий Медведев, после того как члены кабинета воздержались от замечаний и вопросов по итогам доклада главы Минэкономразвития Максима Орешкина. «Если всем все понятно, давайте информацию к сведению примем и одобрим этот проект плана для того, чтобы он стал основой для работы», – сказал председатель правительства (цитаты по «Интерфаксу»).

Орешкин отметил, что устойчивому длительному росту экономики на 3-3,5% в год соответствует доля инвестиций в 25-27% от ВВП, а по итогам 2017 г. доля инвестиций в России составила 21% ВВП.

«Рост доли инвестиций в структуре ВВП на 4 процентных пункта – это существенное изменение структуры расходов в экономике от текущих к инвестиционным», – сказал министр. По его словам, необходимо увеличение нормы сбережений населения, рост инвестиционной активности компаний, развитие конкуренции и повышения эффективности государственного сектора.

«Ключевые направления здесь – это снижение доли государства за счет выхода ЦБ из капитала санируемых банков, отказ от использования унитарных предприятий, продолжение постепенной продажи госпакетов акций в крупных предприятиях и ускоренная малая приватизация», – сообщил Орешкин.

«В финансовой области ключевые направления работы следующие. Первое – это переход Банка России от нейтрального регулирования к стимулирующему с учетом риск-ориентированного подхода. Это предполагает создание более благоприятных условий для развития проектного финансирования, кредитования МСП, ипотечного кредитования», – заявил министр.

«Для роста инвестиций в акционерный капитал: ключевая история – создание эффективно работающих механизмов формирования долгосрочных сбережений населения. Речь идет в первую очередь о новом механизме индивидуального пенсионного капитала», – отметил министр.

Он указал и на важность институтов развития. «Поэтому в ближайшее время будет проведена работа по системной ревизии таких институтов и приведению их стратегий в соответствие с целями, поставленными президентом», – подчеркнул министр.

Ускорить темпы роста инвестиций и увеличить их до 25% ВВП президент Владимир Путин поручил в марте в послании Федеральному собранию. Для этого инвестиции должны расти на 6% ежегодно до 2024 г., рассказывал Орешкин. Частично их профинансирует бюджет (0,5% ВВП в год через Фонд развития), но большую часть денег чиновники ждут от бизнеса и населения.

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Бизнес
Новости

Тимченко перевел 19% «Новатэка» с «Волга груп» на «ЭНА инвест»

Ведомости
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Бизнесмен Геннадий Тимченко перевел 19,1631% акций «Новатэка» с основного актива «Волга груп» на недавно зарегистрированную им компанию «ЭНА инвест».

«Сделка по передаче 19,16% акций ПАО "Новатэк" на "ЭНА инвест" совершена в рамках реструктуризации активов "Волга груп". В настоящее время у группы нет планов по изменению доли участия в "Новатэке"», - рассказал «Ведомостям» представитель «Волга груп».

Суммарный пакет Тимченко остался прежним - 23,4882%. Сделка была совершена 5 июля. Дивиденды за 2017 г. на пакет Тимченко в «Новатэке» были выплачены на «Волгу», уточняет «Интерфакс».

«ЭНА инвест» была учреждена в ноябре 2017 г. В качестве видов деятельности компании указаны деятельность холдинговых компаний, а также деятельность по управлению холдинг-компаниями. Представитель «Волга груп» ранее говорил «Интерфаксу», что новая компания создана «для решения проектных задач "Волга груп" и акционера».

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Политика
Новости

Трамп рассказал о письме лидера КНДР Ким Чен Ына

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп обнародовал в Twitter копию письма, полученного от северокорейского лидера Ким Чен Ына. «Я глубоко ценю активные и беспрецедентные усилия, предпринятые вами, господин президент, для улучшения отношений между двумя странами и добросовестное выполнение совместного заявления», - говорится в документе.

Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за организацию двусторонней встречи в Сингапуре. Лидер Северной Кореи надеется, что в будущем благодаря активным действиям двух сторон будут устранены имеющиеся разногласия. Ким Чен Ын также подтвердил готовность к новым переговорам.

Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня. После переговоров лидеры двух стран подписали документ, в котором говорилось о начале процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Стороны также достигли договоренностей о перезапуске двусторонних отношений. Установление новых отношений между США и КНДР будет способствовать процветанию Корейского полуострова и всего мира, утверждалось в соглашении. Помимо этого КНДР обязалась помочь США идентифицировать и вернуть на родину останки американских военнослужащих, взятых в плен во время Корейской войны (1950-1953 гг.).

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Фоторепортаж

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Бизнес
Новости

Россия разрешила транзит грузов с Украины для нескольких предприятий Казахстана

Ведомости
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Россия разрешила транзит грузов с Украины по своей территории в адрес нескольких предприятий Казахстана. Это следует из распоряжения правительства от 10 июля. «В связи с обращением правительства республики Казахстан разрешить международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с территории Украины на территорию республики Казахстан через территорию Российской Федерации товаров... по перечню согласно приложению при условии соблюдения порядка осуществления таких перевозок», - говорится в документе.

В списке предприятий, в адрес которых разрешен транзит, Arcelor Mittal Темиртау, а также электродные, конденсаторные и трансформаторные заводы. Разрешенная продукция представлена различным промышленным оборудованием, материалами и запчастями.

В конце июня президент России Владимир Путин продлил запрет на транзит через Россию из Украины в Казахстан и Киргизию до 1 января 2019 года. Он был введен с 2016 г. в качестве ответа на зону свободной торговли между Украиной и ЕС.  Полностью запрещен транзит с Украины всех товаров, попадающих под продовольственные санкции, а также транзит грузов, в отношении которых применяются любые ставки ввозных таможенных пошлин ЕАЭС.

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Политика
Новости

США поддержали решение Греции о высылке российских дипломатов

Ведомости
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Власти США поддерживают решение Греции о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двум сотрудникам диппредставительства России. Об этом написала в Twitter представитель госдепартамента США Хизер Нойерт.

«Мы поддерживаем Грецию, защищающую свой суверенитет. Россия должна прекратить свое дестабилизирующее поведение», - написала Нойерт.

Ранее власти Греции объявили о высылке двух российских дипломатов якобы из-за вмешательства во внутренние дела страны. Афины обвинили российских дипломатов в попытках сбора и распространения информации и подкупе чиновников.

В российском МИДе пообещали зеркально ответить на действия греческих властей.

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Технологии
Новости

ТАСС сообщил об уходе главного редактора «Коммерсанта»

Ведомости
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Шеф-редактор издательского дома «Коммерсантъ», главный редактор одноименной газеты Сергей Яковлев в ближайшее время покинет занимаемый пост. Об этом ТАСС рассказали два источника в издании. Исполняющим обязанности главного редактора назначат гендиректора издательского дома Сергея Желонкина.

Официально об уходе Яковлева, скорее всего, будет объявлено в четверг, 12 июля, на заседании редколлегии, рассказал один из источников.

В свою очередь Желонкин сообщил «Интерфаксу», что Яковлев покинет пост на год из-за личных обстоятельств. «В силу личных обстоятельств Яковлев попросил отпустить его в отпуск сроком примерно на год», - сказал он.

Яковлев возглавлял входивший в издательский дом журнал «Деньги» с 1999 г. В 2014 г. он возглавил газету «Коммерсантъ».

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Бизнес
Новости

«Шереметьево» откроет осенью места для курения

Ведомости
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В ноябре «Шереметьево» откроет семь павильонов для курения у терминалов. Об этом говорится в сообщении аэропорта (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Кабинки для курения, вмещающие до 14 человек, будут сделаны из стекла, алюминиевого профиля и композитных материалов; в них установят вытяжку, обогреватели и датчики присутствия. Внутри также повесят информацию о здоровом образе жизни, отмечает «Шереметьево». Места для курения будут расположены на улице не менее чем за 15 м от входов в здания, добавляет аэропорт. Работы по сборке и монтажу павильонов выполнит ООО «Место для курения», говорится в сообщении.

Весной «Шереметьево» объявило конкурс на поставку семи павильонов для курения с вытяжной системой. Стоимость договора - 3,9 млн руб., говорится в материалах на портале госзакупок.

Антитабачный закон был принят в России еще в 2013 г. Он запрещает курение в госучреждениях, театрах и других общественных местах, в том числе и аэропортах. «Шереметьево» неоднократно выступал за возвращение зон для курения в аэропорты.

Как строится «Шереметьево»

Технологии
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Опытный Superjet сел в Раменском без стойки шасси

Ведомости
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Самолет Sukhoi Superjet приземлился без одной стойки шасси на аэродроме ЛИИ им.Громова в подмосковном Раменском, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Самолет не принадлежит ни одной авиакомпании - это одна из опытных машин «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС).

«Летчики-испытатели осуществляли облет самолета после проведенного ряда работ. Перед посадкой доложили о невыходе правой стойки шасси, было принято решение садиться в аварийном режиме», - сказал источник.

Взлетно-посадочная полоса была покрыта пеной во избежание возгорания самолета. «Самолет приземлился на запененную полосу без правой стойки шасси, перед приземлением она так и не вышла. Экипаж не пострадал, пассажиров на борту не было», - отметил он.

В сообщении ГСС говорится, что речь о самолете с законцовками крыла - вероятно, речь идет об испытаниях по программе SSJ-100LR - Superjet увеличенной дальности.

«После завершения запланированной программы полета при посадке была не полностью выпущена правая стойка шасси. После выработки топлива посадка была выполнена благополучно на специально подготовленную полосу. На борту находилось три человека: летчик-испытатель, инженер по летным испытаниям и представитель сертификационного центра - никто не пострадал. Повреждения самолета после выполнения жесткой посадки незначительны, самолет будет восстановлен для продолжения испытаний. Причины инцидента устанавливаются», - пишет компания.

Sukhoi SuperJet 100 в «Аэрофлоте»

Политика
Новости

Путину доложили о пресечении вывода за границу 50 млрд рублей

Ведомости
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Росфинмониторинг совместно с Верховным судом пресек вывод за границу около 50 млрд руб. на основании неправомерных судебных решений. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал руководитель службы Юрий Чиханчин. Материалы со встречи и стенограмма разговора Путина и Чиханчина опубликованы на сайте Кремля.

По словам Чиханчина, наиболее серьезной проблемой являются попытки использовать судебные органы власти для вывода денег за границу. «Мы сумели приостановить вывод где-то порядка 50 млрд руб. благодаря совместному взаимодействию с командой Лебедева (Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда России. - "Ведомости"), то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые», - пояснил Чиханчин.

Руководитель Росфинмониторинга рассказал главе государства, что служба активно взаимодействует с Верховным судом России. «Мы с ними провели несколько семинаров, совещаний и встреч. И как раз благодаря этому мы сумели не допустить попытку через судебные решения вывести деньги за рубеж», - пояснил Чиханчин.

В конце июня стало известно, что эксперты Федеральной налоговой службы (ФНС) зафиксировали рекордное сокращение в России компаний-однодневок. На 1 июня их доля составляла 7,3% (309 500) от общего числа компаний. В начале 2016 г. этот показатель был на уровне 35,5% (1,6 млн компаний), а в 2011 г. – 40,1% (1,8 млн компаний).

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Политика
Новости

МИД России увидел в саммите НАТО стереотипы холодной войны

Ведомости
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Российский МИД прокомментировал заявления, сделанные на саммите НАТО в Брюсселе о военной угрозе со стороны России. «В Москве, разумеется, следят за ходом саммита Североатлантического альянса в Брюсселе. Его решения будут внимательно проанализированы под углом последствий для европейской безопасности», – отмечается в официальном комментарии МИДа.

Заявления, опубликованные на сайте НАТО, свидетельствуют о том, что члены альянса по-прежнему не заинтересованы в объективной оценке причин ухудшения «ситуации с безопасностью в Евро-Атлантике и предпочитают смотреть на мир сквозь призму стереотипов «холодной войны». Обвиняя Россию в усилении напряженности на европейской территории, военный блок НАТО при этом увеличивает собственную военную активность даже в относительно спокойных регионах Балтики и на севере Европы.

«Попытки все извратить, во всем обвинить Россию – абсолютно неуклюжи. Это стремление оправдать собственные действия видно невооруженным взглядом», – считает российский МИД. В министерстве отметили, что НАТО позиционирует себя как оборонительный альянс, однако при этом активизирует закупки вооружения для наступлений. Заявления о необходимости предотвращения рисков непреднамеренных инцидентов члены НАТО сопровождают масштабным увеличением маневров около российских границ, после призывов поддерживать диалог члены НАТО высылают российских дипломатов. «Отчитываясь об увеличении оборонных бюджетов под предлогом модернизации вооруженных сил России, союзники предпочитают не афишировать, что их совокупные военные расходы многократно превышают российские и составляют больше половины общемировых трат на эти цели», – говорится в комментарии.

Ранее президент США Дональд Трамп на саммите НАТО предложил членам альянса увеличить военные расходы с 2 до 4% от ВВП. Сейчас большинство стран – членов НАТО перечисляют на оборонные расходы менее 2% ВВП. В 2018 г. Польша перечислит 1,98%, Франция – 1,81%, Румыния – 1,93%, Литва – 1,96%, Германия – 1,24%, Бельгия – 0,93%, столько же Испания. Меньше всех направляет на военные расходы Люксембург – 0,55% ВВП. В 2018 г. более 2% на оборонные расходы потратят Великобритания (2,1%), Греция (2,27%) и Эстония (2,14%). США перечислят больше всех – 3,5% ВВП.

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Финансы
Новости

Правительство назначило головные банки для «Роскосмоса» и «Ростеха»

Ведомости
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Правительство определило головные банки для «Роскосмоса» и «Ростеха». Ими стали Фондсервисбанк и Новикомбанк соответственно. Об этом говорится в распоряжении правительства, размещенном на официальном портале правовой информации.

«Акционерный коммерческий банк Новикомбанк определить в качестве кредитной организации, имеющей право на открытие банковских и иных счетов государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"», — говорится в документе. Фондсервисбанк определен в качестве кредитной организации, имеющей право на открытие счетов «Роскосмоса».

Правительство разрешило «Роскосмосу» и «Ростеху» временно размещать свободные средства в этих банках.

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Политика
Новости

Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в мэры Москвы

Ведомости
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Мосгоризбирком зарегистрировал нынешнего столичного градоначальника Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы, передает РИА «Новости».

Собянин 2 июля сдал в Мосгоризбирком как самовыдвиженец максимально возможное число подписей муниципальных депутатов (115) и 39 689 подписей избирателей.

Помимо Собянина комиссия также зарегистрировала кандидатами главу муниципалитета Таганский Илью Свиридова («Справедливая Россия»), депутата Госдумы Михаила Дегтярева (ЛДПР) и бизнесмена Вадима Кумина (КПРФ). Депутат Мосгордумы, основатель «СУ-155» Михаил Балакин (выдвинут партией «Союз горожан») не прошел отбор.

«Балакин представил 112 подписей муниципальных депутатов при необходимых 110. Однако трое депутатов отозвали свои подписи и просят считать их недействительными. Таким образом, Балакиным представлено 109 действительных подписей», - пояснила член комиссии Рима Кузнецова.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября.

Что изменилось в Москве, с тех пор как к власти пришел Сергей Собянин

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