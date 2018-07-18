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Путин раскритиковал Минфин за формальный подход к запросам МЧС

Президент России Владимир Путин раскритиковал Минфин за излишне формальный подход к запросам МЧС о выделении средств, передает ТАСС. В частности, глава государства недоволен нынешними проволочками с выделением Якутии, Забайкальскому краю средств из федерального бюджета на ликвидацию последствий ЧС.

«Республика подготовила соответствующие запросы на финансирование, но денег им так и не дали», - заявил Путин на совещании с членами правительства после доклада главы МЧС Евгения Зиничева о ликвидации последствий стихии в Забайкалье.

Министр финансов Антон Силуанов пояснил президенту, что обращение региональных властей «не соответствовало уровню федеральной ЧС, который определен решением правительства». По его словам, Минфин вместе с правительством края доработал обращение, деньги будут выделены. «Необходимые ресурсы выделим, деньги в резервном фонде на МЧС есть», - заверил он.

«Антон Германович (Силуанов - "Ведомости"), ну согласитесь, что звучит это как-то странновато: мало запросили. Мы их заставили переписать, и теперь они запросили побольше, и теперь надо выдавать», - сказал в ответ Путин. «Может, так формально не стоило подходить? Вышли бы в правительство, обсудили бы ситуацию. Ну зачем? Только время теряли», - добавил глава государства. Путин попросил Силуанова не затягивать, подходить «гибче» к вопросу выделения денег из бюджета на ликвидацию последствий ЧС. «Там же работать надо, им деньги нужны», - отметил президент, добавив, что Якутия направила запросы на получение денег еще в середине июня.

В этом году режим ЧС из-за паводка был введен в Якутии в середине мая.

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