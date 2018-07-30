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Минэкономразвития предложило увеличить финансирование Крыма

Минэкономразвития предлагает продлить федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя и увеличить ее финансирование, сообщил министр Максим Орешкин на совещании правительства по социально-экономическому развитию полуострова.

Госпрограмма развития Крыма на 2015-2020 гг. предусматривает финансирование в размере 800 млрд руб., из которых на федеральный бюджет приходится 790 млрд руб. «Мы подготовили предложения продлить ее до 2022 г. с увеличением финансирования на 37 млрд руб.», – сказал Орешкин (цитаты по «Интерфаксу»).

«Катастрофическая недофинансированность инфраструктуры Крыма в постсоветский период де-факто потребовала реализации комплексной программы по созданию нового инфраструктурного каркаса полуострова. Основные ресурсы в последние годы и сейчас направляются на создание транспортной, энергетической, инженерной и жилищной, коммунальной инфраструктуры», – отметил министр.

По его информации, завершено строительство 214 или трети от запланированных по программе объектов, еще порядка 350 объектов находятся на этапе реализации. Около 80% работ идут по графику, по 120 объектам есть отставание от намеченных сроков, указал Орешкин.

Строительство и модернизация инфраструктуры Крыма позволила нарастить пассажиропоток воздушного транспорта более чем на 1 млн человек ежегодно, а железнодорожного транспорта – на 4 млн человек, кроме того, произошел прирост грузооборота – до 13 млн т, привел данные Орешкин.

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