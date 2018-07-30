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ЦБ оценил влияние чемпионата мира по футболу на торговлю и экспорт

Чемпионат мира по футболу, прошедший в России в июне – июле 2018 г., ускорил рост розничной торговли и экспорта. Об этом сообщил Центробанк в июньском отчете «Экономика: факты, оценки, комментарии».

«Рост оборота розничной торговли в июне 2018 г. ускорился до 3% в годовом выражении. Дополнительный вклад в его увеличение (около 0,2 п. п. в годовом сопоставлении) внесло проведение чемпионата мира по футболу», – говорится в документе. Авторы отчета отмечают, что рост потребительского спроса происходил на фоне стабильной ситуации на рынке труда. «По предварительной оценке, рост реальной заработной платы в годовом сопоставлении в июне составил 7,2% (в мае – 7,6%)», – сообщает ЦБ. При этом, по данным ЦБ, рост продаж продовольственных товаров в июне ускорился сильнее, чем непродовольственных.

Также ЦБ отмечает, что повышение спроса на отечественные товары и услуги со стороны иностранных болельщиков оказало поддержку экспорту. По оценкам регулятора, во II квартале 2018 г. физический объем экспорта вырос на 5-6% в годовом сопоставлении.

Ранее регулятор сообщил, что ЧМ-2018 во II квартале ускорил рост российской экономики на 0,1-0,2 п. п. При этом ускорился и рост цен – существеннее всего подорожали услуги пассажирского транспорта, гостиниц, внутреннего туризма. ЦБ отмечал, что ожидает коррекции цен после завершения футбольного первенства.

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