Экономика

Новости

ЦБ оценил вклад ЧМ-2018 в экономический рост

Чемпионат мира по футболу ускорил рост российской экономики на 0,1-0,2 процентного пункта во II квартале 2018 г., сообщил Центробанк в комментарии по итогам сохранения ключевой ставки.

«Проведение чемпионата мира по футболу внесло положительный вклад (0,1–0,2 п. п.) в годовой темп прироста ВВП во II квартале», – указывает ЦБ.

Ранее регулятор отмечал, что мундиаль краткосрочно ускорил рост цен – существеннее всего подорожали услуги пассажирского транспорта, гостиниц, внутреннего туризма. Регулятор ожидает коррекции цен в данном сегменте после завершения футбольного первенства.

Прошедший чемпионат ускорил и оборот розничной торговли – с 2,4% в мае до 3% в июне, оценивало Минэкономразвития.

ЦБ ожидает роста экономики России в 2018 г. на уровне 1,5-2%, что соответствует ее потенциалу в условиях сохраняющихся структурных ограничений. Инфляция, прогнозирует регулятор, из-за будущего повышения НДС поднимется к концу года до 3,5-4%, а в 2019 г. временно превысит целевые 4%.

Самые активные спонсоры чемпионата мира по футболу