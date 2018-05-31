Moody's оценило вклад ЧМ-2018 в российскую экономику

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Основной вклад ЧМ-2018 внес в развитие инфраструктуры, но даже там эффект оказался ограниченным, пришло к выводу Moody's
Максим Стулов / Ведомости
Чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018) окажет незначительное влияние на российскую экономику и бизнес, говорится в отчете рейтингового агентства Moody's. Футбольное первенство продлится лишь месяц и с учетом размера экономики России положительный эффект будет ограниченным и краткосрочным, заключают эксперты.
В числе основных бенефициаров чемпионата – московские аэропорты, отмечает агентство. Временный, но заметный рост доходов могут получить продовольственные ритейлеры, гостиницы, телекоммуникационный бизнес и транспорт. Другой бизнес ощутимого эффекта не заметит, считают аналитики. В частности, дополнительный доход банков вряд ли превысит 1% общей прибыли сектора в 2018 г.
По оценкам Moody's, связанные с подготовкой чемпионата инвестиции в 2013–2017 гг. составили лишь 1% от их общего размера. Вероятно, ЧМ-2018 окажет даже менее благоприятное влияние на российскую экономику, чем Олимпийские игры в Сочи 2014 г., считают аналитики.
В то же время подготовка к ЧМ-2018 помогла регионам улучшить транспортную и социальную инфраструктуру, хотя и в этом секторе влияние чемпионата было ограниченным, подчеркивают эксперты. Новая инфраструктура будет генерировать дополнительные налоговые поступления и уменьшать будущие капитальные затраты. Сильнее всего, по оценкам Moody's, от развития инфраструктуры выигрывают Мордовия и Калининградская область с учетом небольшого размера региональных экономик. Также позитивный эффект ощутят Санкт-Петербург, Москва, Ростовская область и Нижегородская область. В то же время спортивные стройки неблагоприятно отразились на бюджетах Петербурга и Самарской области и увеличили их долги.
Экономический эффект для принимающих ЧМ-2018 регионов будет в значительной степени зависеть от количества туристов и в большинстве случаев составит до 1–2% регионального ВВП, оценивают аналитики: при этом экономический рост принимающих матчи регионов в 2018 г. не превысит 3%. Более заметные долгосрочные выгоды получат Москва и Петербург.
Затраты на подготовку к ЧМ-2018 должны были составить около 680 млрд руб., из которых около 390 млрд – средства федерального бюджета, 92 млрд – региональных бюджетов, 196 млрд – вложения инвесторов. Деньги пошли на строительство и реконструкцию стадионов в 10 городах, модернизацию 12 аэропортов и строительство одного нового в Ростове-на-Дону, а также на реконструкцию более 30 вокзалов и другие инфраструктурные стройки.
Предварительные итоги исследования консалтинговой компании McKinsey свидетельствовали, что подготовка и проведение ЧМ-2018 суммарно за 2013–2018 гг. обеспечат России дополнительный 1% к ВВП (около 820 млрд руб.). А эксплуатация построенной к чемпионату инфраструктуры и увеличение туристического потока могут приносить дополнительные 80–110 млрд руб. к инвестициям и 120–180 млрд руб. к ВВП ежегодно на протяжении следующих пяти лет.
До чемпионата мира по футболу ровно месяц. Как выглядят стадионы прямо сейчас
Антон Денисов / РИА Новости
Главный стадион ЧМ-2018 – «Лужники». Здесь пройдет матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии, а также финал чемпионата
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Валерий Шарифулин/ТАСС
Реконструкция «Лужников» началась в 2014 г.: была увеличена вместимость арены с 78 000 до 81 000 зрителей, а число входов на стадион выросло с 13 до 16. Первый матч арена приняла 11 ноября. Стоимость реконструкции составила 26,6 млрд руб.
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АГН Москва
Другой московский стадион – «Спартак» («Открытие арена») – был построен в 2014 г. на средства владельца клуба бизнесмена Леонида Федуна. Стоимость проекта – 14,5 млрд руб.
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АГН Москва
Вместимость стадиона «Спартак» («Открытие арена») - около 45 000. На стадионе, в частности, пройдет матч 1/8 финала
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Максим Богодвид / РИА Новости
«Самара Арена» – самый проблемный стадион. В начале 2017 г. вице-премьер Виталий Мутко называл его единственным «отстающим» стадионом, но рассчитывал, что строительство вернется в график через 1,5 месяца. В октябре прошлого года министр спорта Павел Колобков оценил степень готовности объекта в 65%, тогда же генподрядчика – ПСО «Казань» – едва не оштрафовали за срыв сроков строительства. 27 апреля стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию. На следующий день арена приняла первый тестовый матч
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Максим Богодвид / РИА Новости
Стоимость самарского стадиона росла несколько раз: сначала ее определили в 13 млрд руб., потом – в 16 млрд, в 2015 г. – в 17,6 млрд. Итоговая стоимость строительства составила 18,9 млрд руб. Стадион в Самаре по площади застройки и высоте едва ли не как «Лужники», но его вместимость при этом вдвое меньше – 45 000 мест против 81 000.
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Стадион Санкт-Петербург
Стадион в Санкт-Петербурге открыли в 2017 г., на нем прошли матчи Кубка конфедераций, включая матч открытия и финал. Стадион строился почти 10 лет и обошелся примерно в 43 млрд руб., он рассчитан на 68 500 зрителей
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Евгений Егоров для Ведомостей
Стадион в Санкт-Петербурге - это единственный в России стадион с раздвижной крышей
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Sergei Karpukhin/REUTERS
На стадионе в Калининграде пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира: Хорватия — Нигерия, Сербия — Швейцария, Испания — Марокко и Англия — Бельгия. Арена построена на заболоченном участке на острове Октябрьский и получила разрешение на ввод в эксплуатацию 23 марта
9/24
Nikolai Kharchenko / AP
Строительство стадиона в Калининграде обошлось в 17,85 млрд руб., рассказал РБК президент генподрядчика – компании Crocus Group – Арас Агаларов. Вместимость стадиона – 35 000 человек
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Dmitriy Rogulin / AP
«Волгоград арена» 9 мая приняла финальный матч Кубка России. Вместимость стадиона – 45 000 человек
11/24
Dmitriy Rogulin / AP
Арена в Волгограде построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу «Ротор». Стоимость строительства – 16,367 млрд руб.
12/24
Донат Сорокин / ТАСС
Официальное открытие стадиона «Екатеринбург арена» состоялось 15 апреля. Стадион был построен в 1953 г., после чего неоднократно реставрировался. Последний раз арену реконструировали к ЧМ-2018. Исторический фасад стадиона оставили нетронутым, так как он является объектом архитектурного наследия
13/24
Anton Basanaev / AP
Вместимость арены в Екатеринбурге – 35 000 человек. Стоимость реконструкции составила 12,7 млрд руб.
14/24
Mikhail Solunin / AP
На стадионе в Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018 и по одному матчу 1/8 и 1/4 финала. Вместимость арены – 45 000. Стадион официально открыли 6 мая перед третьим тестовым матчем
15/24
Mikhail Solunin / AP
Арена в Нижнем Новгороде построена на бюджетные средства генподрядчиком «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко. Стоимость проекта – 17,018 млрд руб.
16/24
Станислав Красильников/ТАСС
На стадионе «Мордовия арена» состоятся четыре матча группового этапа ЧМ-2018. Вместимость арены – более 45 000 человек. Строительство стадиона началось в 2010 г. и обошлось бюджету в 15,8 млрд руб.
17/24
Julia Chestnova / AP
Первый тестовый матч на арене в Саранске прошел 21 апреля, второй - 4 мая
18/24
AP
Стадион в Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию к ЧМ по футболу 17 марта. Арена рассчитана на 45 000 зрителей
19/24
AP
Во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии
20/24
Nikolay Alexandrov / AP
Стадион в Казани был построен в рамках подготовки к Универсиаде в 2013 г. – на арене прошли церемонии открытия и закрытия Универсиады. После этого на стадионе было установлено футбольное поле. В 2017 г. «Казань арена» приняла матчи Кубка конфедераций
21/24
Казань Арена
Вместимость стадиона – 45 000 человек, строительство обошлось более чем в 14 млрд руб.
22/24
Martin Meissner / AP
Стадион «Фишт» был построен к Олимпиаде-2014 в Сочи. К Кубку конфедераций арена была реконструирована
23/24
Artur Lebedev / AP
Стоимость реконструкции составила 4 млрд руб. Вместимость стадиона - 48 000 человек