Moody's оценило вклад ЧМ-2018 в российскую экономику

Эффект от мундиаля будет ограниченным даже в сфере инфраструктурного развития

Основной вклад ЧМ-2018 внес в развитие инфраструктуры, но даже там эффект оказался ограниченным, пришло к выводу Moody's Максим Стулов / Ведомости

Чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018) окажет незначительное влияние на российскую экономику и бизнес, говорится в отчете рейтингового агентства Moody's. Футбольное первенство продлится лишь месяц и с учетом размера экономики России положительный эффект будет ограниченным и краткосрочным, заключают эксперты.

В числе основных бенефициаров чемпионата – московские аэропорты, отмечает агентство. Временный, но заметный рост доходов могут получить продовольственные ритейлеры, гостиницы, телекоммуникационный бизнес и транспорт. Другой бизнес ощутимого эффекта не заметит, считают аналитики. В частности, дополнительный доход банков вряд ли превысит 1% общей прибыли сектора в 2018 г.

По оценкам Moody's, связанные с подготовкой чемпионата инвестиции в 2013–2017 гг. составили лишь 1% от их общего размера. Вероятно, ЧМ-2018 окажет даже менее благоприятное влияние на российскую экономику, чем Олимпийские игры в Сочи 2014 г., считают аналитики.

В то же время подготовка к ЧМ-2018 помогла регионам улучшить транспортную и социальную инфраструктуру, хотя и в этом секторе влияние чемпионата было ограниченным, подчеркивают эксперты. Новая инфраструктура будет генерировать дополнительные налоговые поступления и уменьшать будущие капитальные затраты. Сильнее всего, по оценкам Moody's, от развития инфраструктуры выигрывают Мордовия и Калининградская область с учетом небольшого размера региональных экономик. Также позитивный эффект ощутят Санкт-Петербург, Москва, Ростовская область и Нижегородская область. В то же время спортивные стройки неблагоприятно отразились на бюджетах Петербурга и Самарской области и увеличили их долги.

Экономический эффект для принимающих ЧМ-2018 регионов будет в значительной степени зависеть от количества туристов и в большинстве случаев составит до 1–2% регионального ВВП, оценивают аналитики: при этом экономический рост принимающих матчи регионов в 2018 г. не превысит 3%. Более заметные долгосрочные выгоды получат Москва и Петербург.

Затраты на подготовку к ЧМ-2018 должны были составить около 680 млрд руб., из которых около 390 млрд – средства федерального бюджета, 92 млрд – региональных бюджетов, 196 млрд – вложения инвесторов. Деньги пошли на строительство и реконструкцию стадионов в 10 городах, модернизацию 12 аэропортов и строительство одного нового в Ростове-на-Дону, а также на реконструкцию более 30 вокзалов и другие инфраструктурные стройки.

Предварительные итоги исследования консалтинговой компании McKinsey свидетельствовали, что подготовка и проведение ЧМ-2018 суммарно за 2013–2018 гг. обеспечат России дополнительный 1% к ВВП (около 820 млрд руб.). А эксплуатация построенной к чемпионату инфраструктуры и увеличение туристического потока могут приносить дополнительные 80–110 млрд руб. к инвестициям и 120–180 млрд руб. к ВВП ежегодно на протяжении следующих пяти лет.

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