Чего ждут от чемпионата мира по футболу его спонсоры
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«Без сомнения, чемпионат мира по футболу в России даст меньше финансовых возможностей, чем в Бразилии четыре года назад, – заявил главный исполнительный директор Adidas Group (бренды Adidas и Reebok) Каспер Рорштед на телеконференции по итогам I квартала 2018 г. – Но мы с нетерпением ждем этого события, это фантастический способ привести в чувство наш бренд по всему миру».
У чемпионата мира по футболу в России (с 14 июня по 15 июля) три группы спонсоров: партнеры Международной ассоциации футбола (FIFA) – Adidas, Coca-Cola, Wanda Group, «Газпром», Hyundai Motor Group, Quatar Airways и Visa, спонсоры именно этого чемпионата – Bud, Hisense, McDonald’s, Mengniu, Vivo, а также новая группа – региональные спонсоры Альфа-банк, «Алроса» «Ростелеком» и РЖД. По данным Forbes, партнеры FIFA платят ей ежегодно $25–50 млн, спонсоры чемпионата – $10–25 млн. Опрошенные «Ведомостями» спонсоры по-разному оценили влияние чемпионата на их бизнес.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}