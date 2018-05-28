Чего ждут от чемпионата мира по футболу его спонсоры

Статья опубликована в № 4575 от 28.05.2018 под заголовком: Россия мала для спонсоров

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Бразильские болельщики сейчас кажутся более выгодными, чем российские Lee Smith / Action Images / Reuters

«Без сомнения, чемпионат мира по футболу в России даст меньше финансовых возможностей, чем в Бразилии четыре года назад, – заявил главный исполнительный директор Adidas Group (бренды Adidas и Reebok) Каспер Рорштед на телеконференции по итогам I квартала 2018 г. – Но мы с нетерпением ждем этого события, это фантастический способ привести в чувство наш бренд по всему миру».

У чемпионата мира по футболу в России (с 14 июня по 15 июля) три группы спонсоров: партнеры Международной ассоциации футбола (FIFA) – Adidas, Coca-Cola, Wanda Group, «Газпром», Hyundai Motor Group, Quatar Airways и Visa, спонсоры именно этого чемпионата – Bud, Hisense, McDonald’s, Mengniu, Vivo, а также новая группа – региональные спонсоры Альфа-банк, «Алроса» «Ростелеком» и РЖД. По данным Forbes, партнеры FIFA платят ей ежегодно $25–50 млн, спонсоры чемпионата – $10–25 млн. Опрошенные «Ведомостями» спонсоры по-разному оценили влияние чемпионата на их бизнес.