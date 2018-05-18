Бизнес / Спортивный бизнес
Статья опубликована в № 4569 от 18.05.2018 под заголовком: Adidas выиграет c FIFA

Adidas надеется остановить падение продаж в России благодаря мундиалю

Компания откроет дополнительные магазины на время чемпионата мира по футболу
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Немецкий производитель спортивных товаров Adidas Group (бренды Adidas и Reebok) рассчитывает, что его продажи на российском рынке перестанут падать в 2018 г. Об этом рассказал главный исполнительный директор группы Каспер Рорштед на телеконференции с инвесторами по итогам I квартала 2018 г.

В 2017 г. продажи Adidas в России и СНГ упали на 13% согласно ее отчетности, и это единственный регион, где продажи компании продолжают падать. Причем сокращение продолжается как минимум последние три года (до 2014 г. компания не предоставляла отдельных данных по России): за это время продажи упали почти в 2 раза до 660 млн евро. Из-за этого Adidas дважды массово закрывал магазины: в 2015 г. – около 160, в 2017 г. – около 200 точек.

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