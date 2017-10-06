Статья опубликована в № 4423 от 06.10.2017 под заголовком: Adidas бежит в сеть
Adidas выбрал Россию для новой стратегии продаж
Спортивный бренд намерен в два раза увеличить онлайн-продажи к 2020 году
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В России у Adidas самая большая собственная розничная сеть в мире, она по-прежнему важна компании
Евгений Разумный / Ведомости
Стратегия Аdidas – мультиканальные продажи, рассказал «Ведомостям» вице-президент по развитию каналов продаж Adidas Group CIS Антон Соколов. Россия – один из первых рынков, где компания следует этой стратегии, подчеркивает он: ставка делается и на онлайн-продажи, и на обычную розницу.
За последние два года Adidas инвестировал около 70 млн евро в новые каналы продаж, сообщает Соколов, но, к каким еще расходам компания готова, не говорит – только уверяет, что темпы развития останутся прежними.
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