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Анастасия Иванова|Наталья Ищенко
Торговля и услуги

Главный конкурент Nike и Adidas открывает в России первый монобрендовый магазин

Under Armour планирует усилить позиции в России, где рынок спорттоваров динамично развивается

Американская Under Armour 4 октября открывает первый монобрендовый магазин в московском торговом центре «Метрополис», сообщила российская пресс-служба бренда. Его площадь – 300 кв. м, здесь можно купить спортивную одежду, обувь и экипировку для мужчин, женщин и детей.

Under Armour входит в тройку крупнейших в мире продавцов спорттоваров. Ее оборот за 2016 г. вырос на 22% до $4,8 млрд, поддерживать темпы роста продаж компании помогла экспансия в страны Европы и Азии, а также развитие новых товарных категорий – например, спортивной обуви, отмечало агентство Bloomberg. Россия – один из наиболее динамично развивающихся рынков спортивных товаров в мире, процитирован в заявлении вице-президент Under Armour по развивающимся рынкам Джейсон Арчер.

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