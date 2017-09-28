Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: ЦУМ обратил внимание на спорт
ЦУМ расширяет линейку спортивных брендов вслед за модными тенденциями
Так люксовый универмаг хочет привлечь молодую аудиторию
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Ллюксовый универмаг хочет привлечь молодую аудиторию
Е. Разумный / Ведомости
ЦУМ будет продавать лимитированные женские и мужские коллекции Nike, рассказала «Ведомостям» представитель Mercury (кроме ЦУМа владеет ДЛТ в Петербурге и «Барвиха Luxury Village» в Москве). При этом некоторые коллекции и коллаборации будут представлены эксклюзивно в ЦУМе, уточнил представитель Nike в России: например, Riccardo Tisci for Nike, Nike x Off-White, Nike Air Max 97 LХ Swarovski. Это шаг навстречу более молодой и прогрессивной аудитории, подчеркнула представитель Mercury.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}