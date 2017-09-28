Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: ЦУМ обратил внимание на спорт

ЦУМ расширяет линейку спортивных брендов вслед за модными тенденциями

Так люксовый универмаг хочет привлечь молодую аудиторию

ЦУМ будет продавать лимитированные женские и мужские коллекции Nike, рассказала «Ведомостям» представитель Mercury (кроме ЦУМа владеет ДЛТ в Петербурге и «Барвиха Luxury Village» в Москве). При этом некоторые коллекции и коллаборации будут представлены эксклюзивно в ЦУМе, уточнил представитель Nike в России: например, Riccardo Tisci for Nike, Nike x Off-White, Nike Air Max 97 LХ Swarovski. Это шаг навстречу более молодой и прогрессивной аудитории, подчеркнула представитель Mercury.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике