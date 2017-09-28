ЦУМ расширяет линейку спортивных брендов вслед за модными тенденциями

Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: ЦУМ обратил внимание на спорт

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Ллюксовый универмаг хочет привлечь молодую аудиторию Е. Разумный / Ведомости

ЦУМ будет продавать лимитированные женские и мужские коллекции Nike, рассказала «Ведомостям» представитель Mercury (кроме ЦУМа владеет ДЛТ в Петербурге и «Барвиха Luxury Village» в Москве). При этом некоторые коллекции и коллаборации будут представлены эксклюзивно в ЦУМе, уточнил представитель Nike в России: например, Riccardo Tisci for Nike, Nike x Off-White, Nike Air Max 97 LХ Swarovski. Это шаг навстречу более молодой и прогрессивной аудитории, подчеркнула представитель Mercury.