Lamoda запустила онлайн-магазин FIFA в России

Онлайн-магазин FIFA запустился в России в преддверии чемпионата мира по футболу, свидетельствуют данные сайта FIFA. «Деятельность магазина обеспечивает компания Lamoda», — сообщил «Ведомостям» представитель одного из крупнейших онлайн-продавцов одежды в России.

На сайте ru.store.fifa.com продаются товары Adidas и других производителей и лицензиатов FIFA: одежда, аксессуары и сувениры, посвященные чемпионату мира по футболу. Магазин будет работать до 31 декабря 2018 г., уточнил представитель Lamoda.

Lamoda стала сублицензиатом американской Sports Endeavors, глобального партнера FIFA по онлайн-продажам, говорит представитель Lamoda и подтверждают данные сайта. Даг Уильямс, директор по развитию бизнеса для Sports Endeavors, также подтвердил это.

Lamoda выиграла тендер на запуск магазина FIFA, уточнил представитель онлайн-ритейлера. Уильямс отказался назвать, кто был среди других претендентов. Компания, по его словам, работает по договору лицензии, который предполагает выплату платежей в виде процента от оборота. «Мы ожидаем пики продаж в период жеребьевки к чемпионату мира 2018 г. и основного турнира. Ежедневное количество заказов в пиковые периоды будет четырехзначным», — добавил он, не раскрыв конкретных цифр прогноза.

У Lamoda есть опыт похожего сотрудничества, говорит ее представитель: «Нашими B2B-партнерами являются Benetton, Intimissimi, Calzedonia, Tezenis, Finn Flare и другие крупные компании». Lamoda также оказывает Sports Endeavor услуги по хранению, транспортировке, обработке заказов и др., добавил он.