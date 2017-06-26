В России разрешили покупать алкоголь по правам и паспорту болельщика Андрей Гордеев / Ведомости

Министерство промышленности и торговли России опубликовало приказ, по которому алкоголь можно покупать не только по паспорту, но и по водительским правам и паспорту болельщика.

До сих пор подтвердить совершеннолетие при покупке алкоголя можно было, предъявив паспорт гражданина России, загранпаспорт, вид на жительство, удостоверение беженца, временное удостоверение личности и т. п. документов; всего в перечне было 12 пунктов.

Теперь к ним добавились еще два документа - водительское удостоверение и персонифицированная карта зрителя (она же - карта болельщика, Fan ID). При этом, по приказу Минпромторга, право подтвердить совершеннолетие с помощью карты болельщика будет у покупателя только до 31 декабря 2018 г.

Паспорт болельщика – документ, который получают зрители для доступа на стадионы в дни матчей Кубка конфедераций 2017 г. и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г., а иностранцы - в том числе для въезда в Россию.

Приказ Минпромторга был опубликован 23 июня на официальном интернет-портале правовой информации и, соответственно, вступил в силу.

Минпромторг разработал проект этого приказа еще в начале года. Тогда предполагалось, что изменения вступят в силу с 31 марта 2017 г. Поводом расширить список документов стала юридическая коллизия, писал «Коммерсантъ» в конце 2016 г. Аналогичный перечень документов для покупки сигарет включает водительские права, «получается, что продавать товары с одинаковым возрастным цензом можно по разному набору документов», писала газета.

Инициатором добавления в перечень паспорта болельщика стала пивоваренная компания «Сан ИнБев», официальный спонсор Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. По данным «Известий», компания направила соответствующее предложение организаторам соревнований. «Использование обязательного паспорта болельщика позволит ускорить обслуживание на стадионах и минимизировать возможный негатив в случае отсутствия документа, подтверждающего возраст», - пояснял директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам «Сан ИнБев» Ораз Дурдыев.