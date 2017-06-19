Фанаты Кубка конфедераций
Любители футбола из разных стран на турнире в России
С 17 июня по 2 июля 2017 г. Россия примет Кубок конфедераций - футбольный турнир, проводимый за год до чемпионата мира в будущей стране-хозяйке
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Болельщики перед матчем Португалия – Мексика
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Заявки на получение паспортов болельщика - FAN ID - подали жители более чем 1700 населенных пунктов России, сообщили "Интерфаксу" в Минкомсвязи
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Паспорт болельщика - обязательный документ для посещения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 года, который необходимо получить после покупки билета на матч
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Болельщик на Кубке конфедераций
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Иностранным болельщикам при предъявлении FAN ID разрешен безвизовый въезд в Россию
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Болельщики сборной Камеруна
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Болельщик на Кубке конфедераций
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Наличие паспорта болельщика позволит зрителям турнира комфортно и быстро пройти на стадионы, а также спланировать передвижение по стране с учетом бесплатных маршрутов, передает "Интерфакс"
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Болельщики на Кубке конфедераций
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Накануне и во время проведения любого матча (всего на два дня) решением городских властей запрещена продажа алкоголя (кроме пива в пластиковой таре) рядом со стадионами
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Болельщик сборной на Кубке Конфедераций
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