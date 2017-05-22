МВД хочет ужесточить наказание за отказ водителя от проверки на алкоголь

Министерство внутренних дел предложило ужесточить наказание для водителей за отказ от медицинской проверки на наличие алкоголя в организме. Соответствующие поправки в КоАП размещены на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается увеличить размер штрафа до 35 000 руб. (сейчас 30 000 руб.) и установить срок лишения права управления транспортными средствами от двух до трех лет (вместо 1,5-2 лет).

В случае принятия поправок отказ от медицинского освидетельствования будет наказываться строже, чем само управление автомобилем в состоянии опьянения: санкции за это правонарушение предусмотрены в виде штрафа в размере 30 000 руб. с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

В МВД считают, что «принятие законопроекта положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения». По данным авторов документа, в 2016 г. за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения было возбуждено 246 802 дела.