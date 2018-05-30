Чем грозит россиянам чемпионат мира по футболу

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Охрану порядка на ЧМ российские власти будут осуществлять еще на дальних подступах к стадионам OLGA MALTSEVA / AFP

Введение усиленных мер безопасности в городах, где пройдут матчи турнира, и на ряде других территорий предусмотрено принятым еще в 2013 г. законом «О подготовке и проведении...» чемпионата мира по футболу. В его развитие в 2017 г. были приняты указ президента «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу», несколько постановлений правительства и ряд поправок в другие законы. Большинство предусмотренных этими документами мер будут действовать с 25 мая по 25 июля, хотя некоторые вводятся только с 1 или даже с 10 июня.

Болельщики и туристы

Тем, кто собирается насладиться игрой лучших футболистов мира непосредственно на стадионе, стоит прежде всего обратить внимание на новую статью 14.15.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В ней говорится об ответственности за реализацию билетов на матчи «без заключения соответствующего договора с FIFA» или ее уполномоченными организациями. Под реализацией подразумевается «продажа, перепродажа, распределение, распространение, обмен либо иное использование, связанное или не связанное с извлечением прибыли». То есть речь идет не только о классической спекуляции, но и о продаже билетов по первоначальной стоимости и даже о безвозмездной передаче – например, родственникам или друзьям. Ведь по правилам FIFA купленные билеты можно только сдать обратно организаторам. За нарушение гражданам грозит штраф в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билета (но не менее 50 000 руб.), должностным лицам и предпринимателям без образования юридического лица – от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета (но не менее 150 000 руб.), а юридическим лицам – штраф от 500 000 до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Впрочем, неофициально организаторы чемпионата уверяют, что у добропорядочных граждан, не имеющих цели заработать на перепродаже билетов, проблем не будет. Если у вас есть билет и паспорт болельщика оформлен на ваше имя, то вас пустят на стадион, говорит сотрудник оргкомитета «Россия-2018». По его словам, закон об ответственности за незаконное распространение билетов принимался для борьбы со спекулянтами, а не с обычными болельщиками. «Сотрудники безопасности могут у вас спросить, откуда билет, если на нем будет не ваша фамилия. Если вам билет подарили друзья или родные, то проблем не будет», – успокаивает собеседник «Ведомостей».

Другая новация, которая коснется не только болельщиков, но и всех, кто приедет в принимающие турнир города в ближайшие два месяца, – требование об ускоренной регистрации по месту жительства или пребывания. Россиянам придется пока забыть о действовавшей «в мирное время» норме, позволяющей не регистрироваться в течение 90 дней, и озаботиться получением регистрации в течение трех суток. Иностранцы же и вовсе должны это сделать самое позднее на следующий день после прибытия.

На гостиницы, пансионаты и другие официальные места размещения гостей это требование не распространяется. Но те, кто собирается жить у друзей или на съемных квартирах, должны быть готовы к тому, что по истечении трех дней у них могут возникнуть проблемы с полицией. За нарушение правил регистрации для приезжих КоАП предусматривает штраф от 2000 до 3000 руб. (в Москве и Петербурге – от 3000 до 5000 руб.), а для хозяев жилого помещения – от 2000 до 5000 руб. (от 5000 до 7000 руб.). Впрочем, и тут есть оговорки: от ответственности освобождаются жители городов федерального значения и соседних с ними регионов (Москва и Подмосковье, Петербург и Ленобласть), если они перемещаются между ними, и те, кто временно проживает у близких родственников.