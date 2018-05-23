Как российские компании наняли 20 000 сотрудников к ЧМ-2018

Варвара Гранкова

В обслуживании чемпионата мира по футболу будут заняты десятки тысяч временных сотрудников. И чем ближе начало чемпионата, тем дороже нанять кадры

Чемпионат мира по футболу продлится месяц – с 14 июня по 15 июля – в 11 городах России, на этот месяц компаниям, обслуживающим мундиаль, понадобится армия временных сотрудников: от охранников, мойщиков до экскурсоводов и аниматоров. Представитель оргкомитета «Россия-2018» сообщил, что оргкомитет отобрал на ЧМ-2018 более 17 000 волонтеров, но что наймом обслуживающего персонала занимались подрядчики подразделений оргкомитета.

По оценкам управляющего директора кадровой компании «Юнити» Феликса Кугела, только в Москве на стадионах, в ресторанах, отелях, в транспортных компаниях – во всей сфере услуг, так или иначе задействованной на чемпионате, – будет занято от 5000 до 7000 временных сотрудников. Численность временно занятых в 11 городах чемпионата достигнет нескольких десятков тысяч, говорит Кугел.

Отель на 400 мест в жилом комплексе «Тавла» города Саранска начал подбор персонала еще зимой. Сразу после новогодних праздников отель открыл вакансии горничных, а затем и администраторов, рассказывает вице-президент федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников. К маю гостиница набрала 60 человек, приглашенные менеджеры из Москвы провели обучение новых сотрудников. Отель в комплексе «Тавла» будет максимально загружен до конца июня, когда в городе будут проходить матчи группового этапа. К 15 июля гостиница закроется, персонал распустят, а номера переведут в разряд обычного жилья и выставят на продажу.

Персонал также набирают рестораны, магазины, логистические компании и таксопарки. Компании ищут официантов, поваров, охранников, водителей, аниматоров, экскурсоводов и разнорабочих. Резкий рост числа вакансий на период чемпионата произошел в начале весны. В апреле предложений в регионах было на треть больше по сравнению с февралем, говорит Павел Гужиков, основатель сервиса по найму персонала Worki. В Москве и Санкт-Петербурге рост составил около 10–15%, отмечает он. В апреле также увеличилось число заказов на подбор массового персонала у робота Веры, говорит Александр Ураксин, сооснователь проекта «Робот Вера». По его словам, бот нашел сотню поваров и официантов, которые будут работать только во время чемпионата.

Работодатели ищут молодых людей 19–27 лет с привлекательной внешностью и знанием разговорного английского языка, говорит Кугел. У подрядчиков оргкомитета чемпионата требования еще выше, рассказывает топ-менеджер кадрового агентства, подбиравшего персонал на спортивные объекты ЧМ-2018. По его словам, операторы на стойках регистрации должны знать минимум один иностранный язык: английский, французский, испанский или немецкий. Заказчик также указывал, что предпочтение будет отдаваться кандидатам со знанием языка жестов, говорит топ-менеджер. Он уточняет, что всех соискателей проверяла служба безопасности на наличие судимости.

В Москве и Санкт-Петербурге найти временных сотрудников на короткое время несложно, но в регионах серьезный дефицит, говорят рекрутеры. Владелец небольшого хостела в Ростове-на-Дону вспоминает, что с трудом нашел на две недели троих помощников администратора со знанием английского языка. Сотрудники хостела искали по знакомым и в социальных сетях. Большие рестораны и отели, как правило, обращаются в агентства предоставления персонала, отмечает Колесников. Например, отель в Саранске нашел нужных людей в родном городе – в основном студентов.

Многие вакансии не заполнены до сих пор. На сайте HeadHunter 22 мая было опубликовано 1407 вакансий с пометкой «Чемпионат мира по футболу», на сервисе Superjob – 528. Еще 1500 предложений открыто на сервисе Worki. Самые высокие зарплаты предлагают охранникам и обслуживающему персоналу в VIP-ложах стадионов. Например, судя по объявлениям на сайте Superjob, повар-универсал в Волгограде за две недели работы на стадионе «Волгоград арена» может заработать от 60 000 руб. А лицензированный охранник в Санкт-Петербурге за два месяца работы может получить от 89 900 руб. Чем меньше остается времени до открытия мундиаля, тем выше зарплаты, предупреждает Кугел. Уже зимой гостиницы предлагали временному персоналу зарплату выше рынка, говорит Колесников.

Временный персонал надо еще и правильно оформить. По закону компании должны заключать срочный трудовой договор, по которому работник имеет право на компенсацию отпуска и выплаты по больничному листу, говорит управляющий партнер юрфирмы BLS Елена Кожемякина. Но на практике это не так. Срочные договоры с временными сотрудниками заключают подрядчики, выигравшие конкурсы оргкомитета, отмечает топ-менеджер кадрового агентства. Крупные агентства предоставления временного персонала, как правило, также заключают срочные трудовые договоры, утверждает Кожемякина. Но малый бизнес так не поступает – для него это дорого и хлопотно. Владелец хостела в Ростове-на-Дону рассказывает, что нанял помощников администраторов по договору на оказание услуг. Такая форма сотрудничества рискованна: сотрудники могут пожаловаться в Трудовую инспекцию и потребовать заключить с ними трудовой договор, отмечает Кожемякина.-