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Вывоз капитала частным сектором сократился почти до нуля

Отток капитала из России замедлился во II квартале 2018 г., а вывоз капитала частным сектором упал почти до нуля, говорится в опубликованной Минэкономразвития «Картине экономики».

На фоне оттока капитала по государственному и банковскому секторам операции прочих секторов сформировали приток капитала в размере $2,8 млрд, отмечает министерство.

«В результате чистый отток капитала частного сектора был околонулевым во II квартале 2018 г. после $21,5 млрд кварталом ранее», – указывает Минэкономразвития.

Отток капитала по финансовому счету составил $9,9 млрд против $14,4 млрд в I квартале. Он сформировался главным образом за счет сокращения обязательств госсектора перед нерезидентами, отмечает Минэкономразвития. На протяжении II квартала происходил последовательный выход иностранных инвесторов из ОФЗ – такая ситуация наблюдалась впервые с начала 2017 г. Нерезиденты распродали ОФЗ на $6 млрд.

Совокупный вывоз капитала частным сектором в первом полугодии 2018 г. составил $17,3 млрд против $14,4 млрд годом ранее, приводил данные ЦБ.