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Иностранцы снизили вложения в госдолг почти на 230 млрд рублей после санкций

Иностранные инвесторы в мае продали российские облигации федерального займа (ОФЗ) на 97 млрд руб., свидетельствуют данные Центробанка. В результате доля нерезидентов на рынке ОФЗ сократилась с 32,3 до 30,5% к 1 июня, до 2,123 трлн руб. Сам рынок при этом вырос до 6,959 трлн руб. с 6,877 трлн в начале мая.

В апреле распродажа иностранцами ОФЗ была более масштабной – портфель нерезидентов сократился на 131 млрд руб., или на 2,2 процентных пункта. Оттоку иностранного капитала способствовали объявленные 6 апреля новые санкции США против российских компаний.

Таким образом, за апрель – май вложения нерезидентов в российский госдолг уменьшились на 228 млрд руб.

В конце мая первый зампред ЦБ Ксения Юдаева говорила, что в апреле – мае нерезиденты продали ОФЗ примерно на 200 млрд руб., их доля снизилась приблизительно до 31%. Она отмечала, что отток средств происходил в рамках общего выхода инвесторов с рынков развивающихся стран. «Здесь нет ничего необычного», – заверяла Юдаева.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что доля нерезидентов в ОФЗ с начала апреля до середины июня 2018 г. упала с 34,5% примерно до 30%.

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