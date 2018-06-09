После объявления о санкциях нерезиденты продали ОФЗ на 131 млрд рублей

В апреле панику на российском рынке спровоцировали новые санкции Jacquelyn Martin / AP

В апреле иностранные инвесторы устроили распродажу облигаций федерального займа (ОФЗ). Их портфель сократился на 131 млрд руб. до 2,2 трлн руб., следует из данных Центробанка. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ сократилась с рекордных 34,5% до 32,3%. Рынок ОФЗ за месяц вырос на 0,9% до 6,88 трлн руб.

В апреле панику на российском рынке спровоцировали новые санкции. 6 апреля минфин США объявил о включении в список блокирующих санкций SDN (Specially Designated Nationals) 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников и 15 связанных с ними компаний. А 9 апреля отреагировали и инвесторы: они начали выходить из российских акций и ОФЗ, за день российский рынок потерял 2,7 трлн руб. капитализации. Помимо санкций нерезидентов пугала и угроза эскалации конфликта в Сирии.

В апреле – мае нерезиденты продали ОФЗ примерно на 200 млрд руб., их доля снизилась приблизительно до 31%, говорила в конце мая первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Отток средств происходил в рамках общего выхода инвесторов с рынков развивающихся стран, говорила она. «Здесь нет ничего необычного», – цитировал ее «Интерфакс».

Падение рынка ОФЗ в апреле было достаточно скоротечным, говорит портфельный управляющий УК «Райффайзен капитал» Константин Артемов: нерезиденты вышли из бумаг за неделю, а излишний объем абсорбировал внутренний рынок. «Да, цены несколько просели, доходности подросли, однако эффект от такой распродажи был очень небольшой», – добавляет он.

Сокращение инвестиций на 131 млрд руб. – это отток, но не бегство, считает директор аналитического департамента УК «БК сбережения» Сергей Суверов. Пока интерес иностранцев к российским бумагам остается достаточно низким из-за ослабления рубля, перехода ЦБ к нейтральной денежно-кредитной политике, а также планов Минфина по увеличению заимствований на рынке, добавляет он.

«Вероятно, сейчас мы видим начало более серьезной распродажи госдолга в рамках глобального выхода инвесторов с развивающихся рынков: цены на ОФЗ снижаются на 1,5–2%», – замечает Артемов.

Снижение доли нерезидентов в ОФЗ может продолжиться и в июне, соглашается старший аналитик по макроэкономике и долговым рынкам «Атона» Яков Яковлев: на этой неделе вместе с ослаблением рубля значительно выросла и доходность таких бумаг. «Здесь сказывается общая волатильность развивающихся рынков. Возможно, некоторые инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в ОФЗ и переложиться в более доходные инструменты на других локальных рынках EM», – говорит он.

Во второй половине года российские ОФЗ будут востребованы, оптимистичен Суверов: с одной стороны, у России остается низкий уровень госдолга, с другой – у таких бумаг есть потенциал с точки зрения carry trade.