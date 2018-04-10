ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности

Регулятор следит за сложившейся ситуацией после новых санкций, может вводить корректирующие меры

Много неопределенности, участникам рынка не совсем понятны последствия санкций, границы этих последствий, сказала Эльвира Набиуллина Евгений Разумный / Ведомости

«События, которые произошли в пятницу, вызывают естественную коррекцию рынка», – заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Много неопределенности, участникам рынка не совсем понятны последствия санкций, границы этих последствий, сказала она. Но российская экономика и финансовая сфера адаптируются, выразила уверенность председатель ЦБ. Она заметила, что плавающий курс рубля является одним из амортизаторов для абсорбации внешних шоков.

«У ЦБ есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет. Нет необходимости никакой применять какие-то системные меры», – заявила Набиуллина. Она пообещала, что ЦБ будет отслеживать ситуацию и по мере необходимости какие-то «коррекции возможные вводить».

Индекс Московской биржи вчера к закрытию упал на 8,34%, индекс РТС – на 11,44%. Сильнее всех за торговый день подешевели акции «Сафмара» (-26,06%), UC Rusal (-20,35%), «Мечела» (-19,26%), «Полюса» (-17,04%) и Сбербанка (-17%).

Из-за резкого снижения цены Московская биржа вводила дискретные аукционы по акциям UC Rusal, «Мечела» и «Полюса». Также инвесторы избавлялись от российских госбумаг – евробондов и ОФЗ. Курс доллара в понедельник вырос на 2,18 руб. до 60,37 руб., евро – на 3,01 руб. до 74,39 руб.

Во вторник к 10.33 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,17% до 2094,4 пункта, индекс РТС снизился на 3,34% 1069,9 пункта. Курс доллара вырос на 62 коп. и превысил 61,30 руб., курс евро – на 83 коп. до 75,535 руб.