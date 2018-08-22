Экономика

Новости

Минэкономразвития пересмотрит прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 год

Минэкономразвития пересмотрит прогноз на 2018 г. по оттоку капитала и курсу рубля из-за роста санкционных рисков и ситуации на развивающихся рынках, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра экономического развития Максима Орешкина.

По его словам, произошло усиление оттока капитала в августе. «Если посмотреть последние месяцы, то у нас довольно быстрым темпом сокращаются вложения иностранцев в российские долговые бумаги», - отметил Орешкин. По его словам, Минэкономразвития закладывает на ближайший год чуть более пессимистические ожидания по оттоку капитала. «Ожидать, что темп сокращения здесь сильно ускорится, вряд ли стоит, поэтому пересматриваем, будет чуть более слабый рубль в этот период (2018 г. - "Ведомости"), но затем мы вернемся на те тренды, которые мы ожидали», - пояснил министр.

По его словам, последние события в мире, ситуация на развивающихся рынках, финансовый кризис в Турции, проблемы, продолжающиеся в Аргентине, слабость валюты в Бразилии - все это оказывает влияние на российский рынок. «Мировой финансовый рынок сейчас очень взаимоувязан, поэтому проблема одной развивающейся страны оказывает влияние на многие рынки вокруг», - сказал Орешкин, добавив, что он не видит сейчас угроз стабильности финансового рынка. Платежный баланс остается уверенным, сказал он. Влияние волатильности на курс рубля постепенно сойдет на нет.

Согласно одобренному в июне прогнозу Минэкономразвития курс доллара на конец 2018 г. ожидается на уровне 61,7 руб., на конец 2019 г. - 63,8 руб. Прогноз по среднегодовому курсу доллара в 2018 г. составляет 60,8 руб., в 2019 г.- 63,2 руб. Отток капитала в текущем году ожидается на уровне $23,1 млрд, в 2019 г. - $15,1 млрд.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики