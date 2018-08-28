Трамп и Меркель поддержали торговые переговоры США и ЕС

Рабочая группа правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2019–2021 гг. предложила пересмотреть антикризисную практику поддержки машиностроения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол ее заседания. В документе говорится в том числе об отказе от стимулирования спроса на промышленную продукцию, «в связи с положительной динамикой развития» автопрома, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, легкой промышленности и других отраслей, снижением ключевой ставки ЦБ и ростом платежеспособного спроса.
Речь идет о планах отказа от прямых субсидий, но не об отказе от бюджетной поддержки отрасли в целом. Например, госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» даже увеличат на 1,3 млрд руб. вместо планировавшихся 857 млрд руб. на 2019–2021 гг. Об отказе от прямых субсидий ранее говорили Минэкономразвития и Минфин. В Минпромторг идею не поддерживал, но отмечал связь субсидирования с динамикой рынка. По мнению одного из собеседников издания, уход от прямой поддержки может компенсироваться переводом расходов в нацпроект.
В числе претендентов на сокращение – закупка инновационных вагонов с повышенной нагрузкой на ось в 25 тонн. По бюджетным проектировкам, в 2019–2021 гг. на эти цели запрошено по 2,5 млрд руб. в год. Выделять их не планируют. На продолжении субсидирования настаивают угольщики. Спрос на инновагоны косвенно стимулируется и тарифными скидками от ОАО РЖД (до 27% к базовому уровню оплаты порожнего пробега). Ряд операторов добивается ее отмены. Собеседник среди вагоностроителей признает, что «кризис в отрасли действительно прошел», но все остальное «пока на уровне разговоров».
Обсуждается постепенный отказ от господдержки судостроения «с учетом развития отрасли и обеспечения производства конкурентоспособных видов судов». Минпромторгу совместно с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) поручено проработать программу лизинга гражданских судов с учетом перехода к рыночным механизмам. В ОСК заявили, что в связи с поручением руководства страны довести долю гражданской продукции в заказах корпорации до 50% к 2030 г. «представляется крайне актуальным продолжение господдержки отрасли в части различных финансовых инструментов». В ОСК подготовили обоснование по выделению средств на лизинг.
Также рассматривается возможность отказа от прямой поддержки автопрома, в частности, льготного лизинга. Один из собеседников отмечает, что уход от стимулирования спроса может стать критичным для легкого коммерческого транспорта (LCV), поскольку он очень зависит от состояния экономики.