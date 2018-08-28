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Трамп и Меркель поддержали торговые переговоры США и ЕС

Президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора договорились продолжить работу по выравниванию условий торговли. Стороны «твердо поддержали продолжающиеся обсуждения между Вашингтоном и Брюсселем по удалению барьеров, препятствующих углублению торговых связей», - приводит Reuters заявление Белого дома.

Также Трамп и Меркель осудили ситуацию в Сирии и на Украине.

В начале августа Трамп критиковал Германию за инвестиционную поддержку российского проекта «Северный поток-2», рекомендовав вместо этого увеличить отчисления на безопасность в НАТО.

Меркель 17 августа встречалась с российским президентом Владимиром Путиным в Германии. По итогам встречи она заявила, что «Северный поток-2» не поставит Германию в зависимость от России, и подтвердила позицию Берлина о необходимости сохранить транзит газа через Украину даже после ввода в строй «Северного потока – 2».

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